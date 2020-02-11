Объявлена дата анонса Samsung Galaxy M31 с 64 Мп камерой и емкой батареей

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В феврале прошлого года свет увидел Samsung Galaxy M30, а через полгода был представлен Galaxy M30s, который выделялся емкой батареей на 6000 мАч. Теперь пришло время для очередного обновления, и компания готовит анонс Galaxy M31. Презентация новинки состоится 25 февраля и первой страной, где она станет доступна, станет Индия.









Аппарат сможет похвастаться такой же выносливостью, как и Galaxy M30s, ведь внутри него вновь установят аккумулятор на 6000 мАч. Есть понимание, что смартфон получит Super AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 665 или Exynos 9611 и на тыльной стороне установят многомодульную камеру. Главный модуль на 64 Мп, а в помощь ему должны дать широкоугольный сенсор, датчик глубины и камеру для макросъемки. По слухам, оперативной памяти смартфону дали 4/6 Гб.





В плане дизайна придерживались единого стиля, по крайней мере, что касается прямоугольной площадки основной камеры. На тыльной стороне установили сканер отпечатков пальцев, а для фронталки предложили каплевидный вырез.





С точки зрения программного обеспечения Galaxy M31 должен предложить операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.0. Сколько намерен производитель запросить за новинку, информации нет.





Источник: androidcentral.com