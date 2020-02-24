Объявлена дата анонса Vivo Apex 2020

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Китайский вирус Covid-19, более известный как коронавирус, внес существенные изменения в график анонсов смартфонов и прочей электроники. Отмена MWC 2020 заставила компании озаботится тем, чтобы организовать отдельные мероприятия для показа своих новинок. Сегодня уже успели отличиться компании Sony и Realme, а чуть позже свои новые устройства покажет и Huawei.









На этом череда февральских анонсов не закончится. В числе финальных аккордов станет премьера Vivo Apex 2020. Компания объявила, что презентация нового поколения концептуального смартфона пройдет 28 февраля и ее проведут в режиме видеоконференции.









Последние пару лет серия Apex является демонстрацией технологического новаторства в исполнении Vivo. Прошлогодние модели получали ряд фишек, которые выделяли их на общем фоне. Новый смартфон Apex должен вписаться в эту волну за счет дисплея-водопада, отсутствия физических клавиш на корпусе и основной камеры, которая получит перископический датчик с поддержкой до 7,5-кратного оптического зума.





В пользу этого говорят, опубликованные ранее рендеры Vivo Apex 2020, а также тизерные изображения производителя. Ожидается, что смартфон предложит изогнутый OLED‑дисплей с тонкими рамками и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 865 и круглый блок основной камеры с двумя датчиками изображения.





Источник: sparrowsnews.com







