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Объявлена дата премьеры LG Velvet

24.04.2020 1258 0

LG наконец-то осознала, что у нее есть проблемы с созданием дизайна смартфонов. Поэтому было решено выпустить смартфон LG Velvet, где, прежде всего, акцент будет сделан на дизайн. Создание стильного смартфона — задача благородная и сложная одновременно. В наши дни трудно удивить избалованных пользователей.

 

Объявлена дата премьеры LG Velvet – фото 1


Но в случае с LG Velvet компания все же попыталась предложить эффектный и свежий дизайн. По первым ощущениям, новинка выглядит, как минимум, интересно и самобытно. А вот будет ли внутреннее содержание таким же интересным, как экстерьер, узнаем уже скоро.

 

Объявлена дата премьеры LG Velvet – фото 2


LG выложила в сеть ролик, которым известила, что 7 мая она намерена провести презентацию LG Velvet. Никаких подробностей о техническом оснащении новинки не приводится. Компания лишь ограничилась показом дизайна тыльной камеры смартфона, которая вызывает ассоциацию с каплями дождя, а также намекнула, что новинка будет доступна в четырех цветах: белый, серый, зеленый и красный.

 

Объявлена дата премьеры LG Velvet – фото 3


На данный момент информация о техническом оснащении LG Velvet крайне скудная. Известно, что внутри должны установить чип Snapdragon 765. Обещают порт USB Type-C, разъем для наушников и операционную систему Android 10. Стоит новинка должна в районе $650.

 


 

Источник: theverge



LG Velvet
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.04.2020

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Объявлена дата премьеры LG Velvet