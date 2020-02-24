Объявлена дата презентации Black Shark 3

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Xiaomi активно участвует в развитии суббренда Xiaochang Nanchang Black Shark Technology, который специализируется на выпуске игровых смартфонов. Компания выпустила уже несколько геймерских устройств и теперь готовится представить очередное творение.

Сегодня было официально объявлено, что 3 марта компания проведет пресс-мероприятия, посвященное премьере Black Shark 3, который призван «создавать больше, чем игры». Из-за эпидемии коронавируса презентация пройдет в режиме онлайн.

О самом Black Shark 3 известно, что он получит поддержку сетей пятого поколения и платформу Snapdragon 865. Для оттачивания игровых возможностей смартфона компания активно сотрудничает с Tencent. В частности, речь идет об оптимизации аппаратного и программного обеспечения.

Геймерский мобильник должен предложить 2К-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, оперативную память стандарта LPDDR5, флеш-память UFS 3.0, модуль NFC и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Одной из фишек новинки станет технология быстрой зарядки на 65 Вт, которая должна позволить восполнить заряд батарейки всего за 38 минут.

Источник: news.mydrivers.com