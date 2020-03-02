Объявлена дата презентации Redmi Note 9

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В январе прошлого года Xiaomi выделила в отдельный бренд семейство смартфонов Redmi. За прошедший год компания успела отметиться выходом серий Redmi Note 7 и Redmi Note 8.









С момента релиза «восьмерок» прошло чуть больше полугода, и производитель решил, что пора обновляться. Конвейер не остановить и через десять дней состоится премьера Redmi Note 9.





Сегодня компания выпустила официальный тизер, который возвещает, что 12 марта в Индии состоится пресс-мероприятие, посвященное анонсу Redmi Note 9. Промо-плакат указывает на то, что новинка получит основную камеру с четырьмя датчиками, которые объединят в одном блоке квадратной формы. Известно также, что смартфон обладает 3,5 мм разъемом для наушников и портом USB Type-C.





О характеристиках Redmi Note 9 достоверной информации нет. До сегодняшнего дня компании удается хранить в секрете подробности о начинке смартфона. Но можно ожидать, что, начиная с сегодняшнего дня, мы увидим поток утечек, а также велика вероятность, что и компания будет понемногу раскрывать подробности о новой серии.





На уровне предположений, в основе Redmi Note 9 может лежать чип MediaTek Dimensity 800/1000 или Snapdragon 720. Новинка может предложить аккумулятор емкостью 5000 мАч, быструю зарядку мощностью 18 Вт и до 6 Гб оперативной памяти, а основная камера предложит датчики на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Стоит ждать дебют и Redmi Note 9 Pro, где в тыльной камере на смену 48 Мп датчику придет сенсор на 64 Мп.





Источник: gizmochina.com







