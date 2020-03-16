Объявлена дата презентации ZTE Axon 11 5G

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Известно, что в свое время санкции изрядно подкосили ZTE. Пойдя на целый ряд уступок, изрядно обескровленной компания все же вернулась на рынок и пытается не потеряться на нем. В феврале она отметилась анонсом ZTE Axon 10s Pro, который формально стал первым представленным смартфоном на базе Snapdragon 865.









Теперь в планах премьера ZTE Axon 11 5G, которая пройдет в Китае 23 марта. Как и большинство пресс-мероприятий, состоится оно в формате онлайн. Позиционируется новинка как «5G Video Phone», что указывает на то, что ставка сделана на сети пятого поколения и видеовозможности флагмана.

Поговаривают, что новинка будет мало чем отличаться по своим характеристикам от ZTE Axon 10s Pro. Напомним, что эта модель получила 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек, на который пришлось 92% лицевой панели. В ее активе чип Snapdragon 865, 6/12 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб встроенной и аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч.





Укомплектовали смартфон селфи-камерой на 20 Мп с диафрагмой f/2.0, системой из трех датчиков на тыльной стороне 48 Мп + 20 Мп + 8 Мп, двумя стереодинамиками, дисплейным сканером отпечатков пальцев и фирменной надстройкой MiFavor 10 на базе Android 10.

Источник: Gizmochina







