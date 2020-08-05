Объявлена премьера Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition

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Эта неделя началась с того, что Xiaomi объявила о своем желании устроить действо, посвященное 10-летию компании. Пройдет оно 11 августа и на нем она намерена показаться свои новинки. Инсайдеры были первыми, кто предсказал в числе дебютантов Xiaomi Mi 10 Pro+. Их прогноз подтвердился, за исключением названия новинки.

Квинтэссенция опыта, и чтобы помнили

Сегодня компания официально объявила, что 11 августа она намерена показать Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition. С именем явно перемудрили, а все из-за желания подчеркнуть эксклюзивность «памятного издания». Объясняя выбор названия новинки, глава компании Лэй Цзюнь заявил, что этот смартфон «посвящен времени, посвящен развитию, посвящен ожиданиям поклонников Xiaomi». Резюмировал он достаточно пафосно: «Он для вас, посвящен нашим общим 10 годам».

Концентрация технологий

Памятным и эксклюзивным должен быть смартфон, который наделен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, с чипом Snapdragon 865/865+, 12 Гб оперативной памяти, до 512 Гб встроенной и аккумулятором емкостью 4500 мАч. Фишкой новинки должна стать поддержка быстрой 120-ваттной зарядки и есть предпосылки полагать, что это будет первый смартфон с новой технологией Quick Charge 5 от Qualcomm. К числу возможных уникальных черт модели причисляют поддержку беспроводной зарядки мощностью 55 Вт.

Остается загадкой, что же компания придумала по части основной камеры. Премиальный продукт Xiaomi не может получить посредственные модули. Кто-то уверяет, что в качестве главного датчика на тыльной стороне будет выступать 108 Мп сенсор, но есть и те, кто ориентирует нас на 48 Мп объектив. Что в итоге задумала Xiaomi, мы узнаем точно в следующий вторник.

Источник: mydrivers