Объявлены цены на OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro в Китае

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Новый дисплей, мощный чип, емкий аккумулятор, даже защита от воды и беспроводная зарядка. Таким в этом раз вышел флагманский OnePlus 8 Pro. Обычная «восьмерка» получилась чуть проще и никакой здесь водозащиты и зарядки по беспроводу. Мировая премьера устройств уже отгремела, а сегодня они были официально представлены у себя на родине в Китае.

Данная презентация была интересна для нас только тем, что хотелось узнать, какими же будут ценники на смартфоны в Поднебесной. Как правило, компания лояльна к домашнему рынку и цены выставляет ниже мировых. Так же случилось и в этом году.

OnePlus 8 будет доступен в двух модификациях с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $565 и $650 соответственно. Для сравнения на глобальном рынке за них просят $699 и $799 соответственно. Младшая версия OnePlus 8 Pro с 8/128 Гб памяти оценена в $763, а за топовую с 12/256 Гб просят $848. За пределами Поднебесной «прошку» предлагают за $899 и $999 соответственно.

OnePlus 8 появится на прилавках китайских магазинов уже завтра, 17 апреля. Но на первых порах можно будет приобрести смартфон в черном или синем цвете. Версия в зеленом цвете появится позже. Китайские «восьмерки» получили абсолютно идентичные глобальным вариациям характеристики, за исключением одной — тут установлена фирменная оболочка HydrogenOS.

Источник: mydrivers