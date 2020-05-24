Обзор Honor X10 – настоящий ТОП! Угроза для Xiaomi и Realme

1683

Обзор Honor X10 - настоящий топ до $300

Содержание:

Дизайн

Экран

Производительность и автономность

Камера

Позиционирование на рынке

Итог

Компания Huawei известна многим людям в первую очередь своими смартфонами. Чуть меньшее количество народу знает, что Huawei занимается ещё и телекоммуникационными сетями и оборудованием, в том числе оборудованием для сетей 5G. При том эта компания настолько прочно «сидит» на данном рынке, что власти США ввели санкции, ограничив, помимо прочего, ввоз оборудования Huawei и запретив китайцам использовать Google-сервисы в своих смартфонах и планшетах Официальная причина всех этих запретов – подозрение в промышленном шпионаже в пользу китайского правительства, неофициальная – торговая война за рынки США и Европы по закупке 5G-оборудования.

﻿

Неудивительно, что именно Huawei (и её суббренд Honor), напрямую занимающаяся связью, известна отличными модулями связи в смартфонах. Там, где iPhone загрустит с надписью «нет сети», Huawei позволит позвонить или даже выйти в интернет.

Сети развиваются – и вот мы уже стоим на пороге эпохи 5G, а в Европе и США эти сети уже вовсю работают и обеспечивают потрясающую скорость интернет-соединения. В первую очередь этим стандартом связи обеспечиваются флагманы – OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy Fold, Xiaomi Mi 10 и так далее. А раз это флагманы – то и стоят они соответствующе. Как бы ни были высоки доходы европейцев в сравнении со средним классом в СНГ, выложить 1000$ за смартфон может далеко не каждый. То есть рынок бюджетников с 5G, по сути, свободен. А раз он свободен – его надо занять, пока остальные производители не подтянулись.

Буквально только что компания Huawei представила Honor X10 – производительный, бюджетный и современный аппарат, который откроет небогатым европейцам возможности 5G, а нас заинтересует мощной начинкой по цене менее 300$. И у нас уж готов обзор нового Honor X10 – специально для вас.

Дизайн Honor X10

Смартфоны Honor славятся привлекательным дизайном. Эра пластиковых и металлических корпусов ушла в прошлое, сейчас стекло правит бал. Практичность такого варианта весьма спорна, но красиво – это факт. Серый, оранжевый и синий аппарат украшены переливающимся геометрическим узором, чёрный с его простым глянцем без узоров подойдёт любителям минимализма.

﻿

Фронтальная панель выделяется отсутствием вырезов для фронтальной камеры – она спрятана в корпус и выезжает при необходимости. Экран занимает 92% поверхности, что очень неплохо для бюджетного устройства. Как ни крути, перископическая камера – это красиво, стильно и удобно, особенно тем, кто не очень увлекается селфи или видеозвонками.

Сканер отпечатков расположился на боковой грани – видимо, это новый тренд 2020 года. Конечно, к такому размещению нужно привыкать, как и к любому другому новшеству, зато это благотворно влияет на внешний вид аппаратов, делая заднюю панель более цельной и завершённой, а также на стоимость – боковой сканер дешевле в производстве, чем подэкранный, так что это один из тех элементов, который позволяет удерживать стоимость аппарата на определённом уровне.

Прямоугольная площадка под основную камеру отвечает современным трендам – то есть довольно массивная и ощутимо возвышается над корпусом. Так что даже если вы готовы смириться с неистребимыми отпечатками пальцев на стекле, ради сохранности камеры придётся всё же воспользоваться чехлом, хотя бы комплектным силиконовым бампером.

Решётка мультимедийного динамика, разъём USB type-C для зарядки и лоток для сим-карт находится снизу. Сверху расположен mini-jack для подключения проводных наушников, что в 2020 году уже может стать поводом для радости. Беспроводные технологии – это, конечно, хорошо, но пока они не доведены до совершенства, особенно в бюджетниках в силу отсутствия кодеков AptX, так что максимального возможного качества звука можно добиться только через провода, да и задержки звука в играх через провод не будет.

Экран Honor X10

Экран Honor X10 лишён чёлок, капель и дырок под фронтальную камеру, что автоматически делает его идеальным для игр и потребления контента. Однако Honor не стал останавливаться на одном лишь избавлении от лишних элементов и обеспечил новинку частотой обновления экрана 90 герц и частотой отклика сенсорного слоя 180 герц. То есть не только картинка будет более плавная, чем на обычных 60-герцовых экранах, но и реакция на касания будет, по сути, мгновенной. Это отличный вариант для игрового смартфона, а учитывая стоимость новинки – пожалуй, и вовсе идеальный.

В наше время все смартфоны большие, и этот не исключение. Диагональ экрана – 6.63 дюйма, соотношение сторон – 20:9, разрешение – 2400х1080 пикселей, что вкупе с частотой обновления 90 герц даёт очень качественную, плавную и сочную картинку.

Углы обзора хорошие, максимальная яркость высокая, а большего требовать от бюджетника, пожалуй, не разумно. Скажем так, это, может, и не лучший экран в своём классе, но всё равно отличный. Во всяком случае, не ниже ожидаемого.

Производительность и автономность Honor X10

Сердцем Honor X10 стал новый мощный процессор Kirin 820.

Стоит сразу уточнить пару моментов. Несколько лет назад процессоры Kirin действительно годились скорее для «простого» использования – звонки, смс, соцсети и так далее, за счёт чего Huawei считались скорее имиджевыми смартфонами. Они плохо подходили для игр, что делало их малопопулярными у молодёжи. Однако недавно ситуация переменилась: Huawei не зря тратит огромные деньги на различные исследования и разработки, а список их патентов практически бесконечен. Так что раз рынок хочет игровые смартфоны – Huawei и их дочерняя компания Honor решили их предоставить.

﻿

Флагманский Kirin 980 стал переломным моментом, принесшим с собой не только собственную высокую производительность, но и технологию GPU Turbo, реально повышающую производительность в оптимизированных под неё играх. Вскоре эта технология стала доступна и в более бюджетных моделях, а количество игр, поддерживающих GPU Turbo ощутимо возросло.

Да, большинство приложений всё ещё лучше оптимизированы под Qualcomm Snapdragon, однако это не значит, что Huawei пустил всё на самотёк: из-за санкций США они были вынуждены ускорить разработку собственной операционной системы и фирменного магазина приложений, а это наверняка означает, что скоро появится немало игр и приложений, адаптированных именно под Huawei/Honor на процессорах Kirin.

Honor 10X получил свежий Kirin 820. Это однокристальный чип, построенный по 7-нанометровому техпроцессу и обладающий встроенным 5G-модемом, поддерживающим работу в двух режимах, SA+NSA. NSA – это режим работы, при котором используются базовые станции сетей 4G и 5G, что увеличивает покрытие, но увеличивает задержку сети. SA работает только на вышках 5G – то есть при хорошем уровне сигнала обеспечивает максимальную скорость передачи данных.

8 ядер работают на трёх разных частотах: мощное ядро с тактовой частотой до 2.36ГГц дополнено тремя чуть менее производительными с частотой до 2.22ГГц, а остальные 4 энергоэффективных ядра работают на 1.84ГГц. То есть в играх и тяжёлых приложениях будут задействованы более мощные (и более прожорливые) ядра, а в, например, соцсетях – те, что послабее.

За графику отвечает шестиядерный Mali-G57. Тем, кто после слова «Mali» хочет закрыть статью стоит участь, что за игровую производительность отвечает технология Kirin Gaming+, которая реально способна выжать из аппарата всё что только можно, при том производителем заявлена автономность в игровом режиме до 11 часов. На презентациях, конечно, регулярно завышают подобные показатели, но уж на 7-8 часов игр можно рассчитывать.

За это в ответе аккумулятор на 4300мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 22.5Вт. С учётом того, что Honor X10 получил IPS-матрицу, ёмкость аккумулятора не выглядит особо внушительной, так что вся надежда на оптимизацию работы смартфона. Графеновая система охлаждения тоже может сыграть свою роль: чем больше тепла будет отведено, тем меньше нагрев и пустая потеря заряда.

В синтетических тестах Kirin 820 показывает себя даже лучше, чем Snapdragon 765, обходя его и по скорости работы центрального процессора, и по обработке графики в играх. То есть на стабильные 60+ FPS в играх можно рассчитывать, а остальное зависит от оптимизации игры под Kirin Gaming+.

Камера Honor X10

Honor X10 получил такой же основной модуль камеры, как и нашумевший в своё время Honor P30 Pro. На качество конечных фотографий повлияет и блок ISP 5.0 – такой же есть и в флагманском процессоре Kirin 990. Он должен обеспечивать уменьшение шумов на фото, что, по идее, благотворно скажется на снимках в помещении и в тёмное время суток (если только не будет уменьшать шумы путём ухудшения детализации).

Основной модуль на 40 мегапикселей обещает снимки отличного качества, так что если это обещание будет выполнено хотя бы на 80%, рынок получит бюджетник с отличной камерой. От ультраширокоугольного модуля на 8 мегапикселей чудес ждать не стоит, тут флагманский уровень не заявлен.

Куда интереснее фронтальная камера. Выезжающий модуль на 16 мегапикселей обещает неплохие снимки, вот только надёжность такого решения несколько под вопросом. Наружу и обратно фронталка «едет» примерно по секунде в каждую сторону. При плановом селфи или видеочате это не проблема, а вот функция защиты при падении, которая должна заставить смартфон срочно убрать камеру «в полёте», может физически не успеть сработать – всё же с высоты плюс-минус полутора метров аппарат достигает пола меньше, чем за секунду, а чехол выездной модуль никак не защитит.

В общем, о качестве фотографий пока рано говорить с уверенностью, но предварительно – всё должно быть хорошо и красиво.

Позиционирование на рынке

Фанаты Honor привыкли, что буквенное обозначение данной линейки стоит после цифры – Honor 8X, Honor 9X. Изменение логики названия навряд ли случайность, ошибка или каприз маркетологов – компания Huawei слишком долго создавала репутацию, чтобы просто так переименовать аппарат по велению левой пятки.

Этому может быть несколько причин. Например, «битва» за рынок. Honor X10 вышел в сложное для компании время – проблемы из-за санкций, закрытие доступа к популярным Google-сервисам, потеря серьёзной доли рынка. Естественно, идти по проторенному пути дальне невозможно – необходимо что-то менять.

Изменение нейминга может обозначать планы резкой смены пути компании – напомним, что Huawei занимается разработкой собственной операционной системы, магазина приложений и системы бесконтактной оплаты, так что независимые от Google смартфоны, по большому счёту, не за горами. Даже при том, что Huawei оставляет лазейки, позволяющие пользователям вне Китая поставить «гаппсы».

Тем не менее, сменив название, Honor не отказались от «идеологии» X-линейки: высокая производительность, качество сборки и комфорт в использовании остались на месте. Honor X10 – полноценный «развлекательный» смартфон, с крутым экраном без вырезов, мощным процессором и различными «улучшайзерами», название которых обычно волнует пользователей куда меньше, чем их функционал. А с учётом стоимости этот аппарат вполне может укрепить пошатнувшуюся позицию Huawei/Honor на мировом рынке.

Итог

В целом, несмотря на то, что китайская версия Honor X10 по некоторым причинам навряд ли заинтересует пользователей наших стран (в 2020 году отсутствие чипа NFC – серьёзный «дефект», но в китайской версии аппарата его точно нет), для развлекательных целей его можно заказывать хоть сейчас. Google-сервисы поставить не сложно, мощь никуда не денется, качество камеры от смены местоположения не ухудшится. Отсутствие AptX купируется наличием разъёма для проводных наушников, так что реальной проблемой может стать только отсутствие Band 20, но его необходимость уже зависит от вашего оператора и конкретного места проживания.

﻿

С другой стороны, лучше подождать европейской версии смартфона, которая наверняка появится – с NFC и всеми нашими «бендами». А переплата за бесполезный в наших странах 5G – это не такая уж большая цена за аппарат, который обещает стать настоящим хитом при очень вменяемой стоимости.