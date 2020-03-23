Обзор Huawei P40 Lite: наконец-то Kirin 810

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К нам попали первые дебютанты серии Huawei P40: лайт-версия и еще более простой Huawei P40 Lite E. Чтобы понять, что это за смартфоны, разобраться чем они отличаются и кто из них больше достоин покупки, вам придется проштудировать характеристики обеих моделей. Но можно пойти другим путем и посмотреть наш обзор, в котором мы это сделали для вас и рассказали больше об их потенциале.

Присутствие слова «lite» может кого-то смутить, но не стоит забывать, что это обычная практика Huawei выпускать лайтовые версии, которые отличаются от старших братьев более худшими характеристиками. Но и ценники здесь предлагают куда более разумные и есть причины, заставляющие предпочесть такие устройства.

Внешне новинки не являются откровением, и они воплощают в себе характерные черты современных смартфонов. Чтобы удовлетворить вкусам многих, тут предложили различное прочтение дизайна основной камеры. А вот «лицо» унифицировали, предложив круглое отверстие под селфи-модуль. Что примечательно — тыльная крышка из пластика в угоду экономии и практичности.

В Huawei P40 Lite установлена IPS-матрица с разрешением FullHD+, а в Huawei P40 Lite E — HD+. Нет смысла говорить о том, что ничем выдающимся экраны не выделяются, но и ущербными их назвать точно нельзя.

Huawei часто использует в смартфонах «железо» собственного производства. И в данном случае компания установила собственные чипы Kirin 810 и Kirin 710. Будем реалистами, благодаря чипу Kirin 810 в плане производительности Huawei P40 Lite выглядит предпочтительнее своего младшего собрата. А еще у него есть порт USB Type-C, тогда как Huawei P40 Lite E получил старенький microUSB. Зато у последнего есть отдельный слот для карт microSD, а в случае с «обычной» лайт версией такое решение посчитали излишеством.

Камера еще один неожиданный плюс Huawei P40 Lite. Она умеет выдавать неплохие фоточки в режиме хорошего освещения, а также в темное время суток. Настройки — на любой вкус и конечный результат зависит от вашего желания экспериментировать с настройками. E-версия предсказуемо проигрывает по камерам своему собрату. Но без компромиссов нельзя, ведь нужно было за счет чего-то предлагать более низкую цену.

Надеемся, то после нашего обзора у вас появится ясность с тем, какая модель предпочтительнее для вас, исходя из баланса характеристики/цена. Если же вы не собираетесь приобретать Huawei P40 Lite, то у вас есть возможность выиграть его. Всего два простых условия: подписаться на канал Andro News и написать осмысленный комментарий под видео. Итоги розыгрыша подведем 2 апреля. Удачи!