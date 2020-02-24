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Обзор Samsung Galaxy A51 – Апгрейд забыли положить…

Samsung Galaxy A51 – логическое продолжение корейских «середнячков». По сути, он почти ничем не отличается от своего предшественника, Galaxy A50, хотя некоторые изменения всё же есть.

Дизайн и комплектация

Внешний вид Samsung Galaxy A51 отвечает всем современным трендам – глянцевая крышка стильно переливается и создаёт эффект стеклянного покрытия (Samsung назвал такое решение «3D Glasstilс» – пластик, внешне похожий на стекло). Фронтальная камера врезана в экран – это несколько изящнее «челки» или «капли», но поначалу чёрная точка на экране может немного отвлекать непривычного пользователя.

Стоит понимать, что полированный пластик – весьма хрупкий и легко царапающийся материал, так что если вас заботит внешний вид вашего смартфона – стоит заранее озаботиться приобретением чехла. Защита на экран тоже пригодится – дисплей защищает «старое» стекло Corning Gorilla Glass 3. Эта версия более стойкая к царапинам, нежели более новые поколения, но довольно чувствительна к ударам, так что защита точно лишней не будет.

Всё разъёмы находятся на нижней грани – порт зарядки UCB Type-C, mini-jack для подключения беспроводных наушников. Мультимедийный динамик один, тоже внизу. Справа кнопка включения и клавиши громкости, слева – «царский» слот для двух сим-карт и карты памяти.

В коробке помимо самого смартфона находится быстрая зарядка на 15Вт, кабель питания, документация, скрепка для извлечения симки и простенькая фирменная гарнитура. Качество звучания у неё весьма посредственное, но для звонков и просмотра видеороликов сойдёт.

Экран

Пожалуй, главное достоинство смартфонов от Samsung – это их экраны. Модель Galaxy A51 получила Super AMOLED дисплей диагональю 6.5 дюймов с разрешением 2400х1080 пикселей и соотношением сторон 20:9, за счёт которого он не ощущается очень уж огромным и вполне комфортно лежит в руке.

Функции DC Dimming в настройках нет, да она и не нужна – Samsung «с завода» привёл экраны в порядок и снизил ШИМ до комфортного уровня. Always On Display, разумеется, на месте, к тому же оболочка позволяет настраивать его под себя.

Цвета яркие, сочные, но не до рези в глазах, максимальная яркость позволяет без проблем пользоваться смартфоном при солнечном свете, а минимальная – вполне комфортно читать в темноте. Конечно, время паршивых экранов с огромными пикселями или кривой цветопередачей давно прошло и сейчас даже бюджетные «китайцы» зачастую не намного хуже, но «самсунговские» экраны до сих пор считаются чуть ли не эталоном.

Дактилоскопический датчик встроен в дисплей – и вот он уже демонстрирует бюджетность устройства. Работает он дольше и хуже, чем «стандартный» встроенный в кнопку, например, у Galaxy A5 2017 года, но в целом – сойдёт. На крайний случай есть возможность разблокировки по лицу – она уже работает чётче и стабильнее, так что возвращаться к стандартному пин-коду или графической разблокировке вряд ли придётся.

Производительность и интерфейс

В Galaxy A51 установлен процессор Exynos 9611. Он отличается от 9610, того, что был установлен в прошлогодний А50, только поддержкой камеры на 48 мегапикселей. В остальном это аналог прошлогоднего чипа – тот же техпроцесс, видеоускоритель и частота ядер.

Базовая версия Galaxy A51 имеет 4гб оперативной и 128гб встроенной памяти, старшая – 6гб и 128гб соответственно. Версии 4/64 хватит на все повседневные нужды, в крайнем случае можно установить карту памяти, благо слот позволяет. Однако в 2020 году 4гб оперативной памяти – чуть ли не необходимый минимум, поэтому тем, кто берет смартфон не на один год или имеет привычку открывать и держать в памяти множество приложений параллельно, стоит предпочесть старшую версию – если с постоянной памятью всё относительно просто, оперативку просто так не добавить, а лишней она никогда не бывает.

В целом к работоспособности вопросов нет – почти всё работает быстро и чётко, интерфейс не тормозит, приложения открываются практически моментально. Заметнее всего излишняя «задумчивость» аппарата после разблокировки пальцем – та же «болезнь» есть и у его «старшего брата», Galaxy A71: после разблокировки заметна секундная пауза, «вздрагивание» картинки и только потом выход на рабочий стол.

А вот с играми всё не так однозначно. С одной стороны, на средних настройках можно нормально запустить и поиграть во что угодно – аппарат всё вытянет, хоть и не на максимальных значениях FPS, но вполне «играбельно». С другой – за те же деньги можно взять «китайфон» типа того же Xiaomi Mi 9T, который все игрушки тянет ощутимо бодрее. Но это уже вопрос приоритетов.

Samsung Galaxy A51 получил Android 10 и интерфейс One UI 2.0 из коробки. К тому же, компания обещает поддержку и обновления данного аппарата в течение двух лет, так что все новые фишки в рамках своих возможностей аппарат получит.

NFC-модуль присутствует, поддержка Google Pay есть.

Камера

Основная камера Samsung Galaxy A51 получила 4 модуля – основной на 48 мегапикселей, сверхширокоугольный на 12 мегапикселей и макрокамеру и датчик глубины на 5 мегапикселей каждый.

Нельзя сказать, что поддержка камеры на 48 мегапикселей сильно улучшила фотовозможности новинки в сравнении с ее предшественником. Скорее, наоборот: от такой камеры ожидаешь несколько большего, так что нынешняя ситуация с фотографическими возможностями Galaxy A51 – это, попросту говоря, фиаско.

Даже при нормальном освещении Galaxy А51 умудряется терять детали даже в сравнении с «устаревшим» Xiaomi Mi 9 Lite, который сейчас ощутимо дешевле. При том проблемы видны как при естественном, так и при ярком искусственном свете.

В условиях недостаточного освещения проблема становится ещё более явной – во всех мало-мальски затемнённых углах видны шумы.

Ночной режим ситуацию не спасает – шумы полностью не уходят, а детализация не особо улучшается.

Широкоугольный объектив отрабатывает ещё хуже, как, впрочем, и макро – это всё скорее маркетинговые штучки, нежели реально полезные модули.

Приличнее всего снимает фронтальная камера. Не идеально, цветопередача неестественная, но хотя бы детализация на уровне и итоговый кадр получается вполне неплохим.

Видеосъёмка тут на уровне Galaxy A71 – оптическая стабилизация более-менее работает, автофокус иногда нормально перестраивается, но в целом аппарату до камерофона как айфону до бюджетника – очень и очень далеко.

Звук

У Samsung Galaxy A51 всего один мультимедийный динамик. Он лучше, чем у предшественника, но особых восторгов не вызывает: басов нет, звук плоский, громкость средняя, но дребезжания и хрипов нет.

Со звуком в наушниках ситуация примерно аналогичная: звёзд с неба аппарат не хватает, но для создания «фона» вполне подходит. Комплектные «уши», конечно, вообще ни в какие ворота и подойдут в основном для самых непритязательных слушателей, но с приличными наушниками и звук будет вполне приличный. С беспроводными гарнитурами то же самое: можно купить крутые аксессуары, но скачивать музыку в формате FLAC смысла нет – она «не раскроется», хоть звук и будет довольно приятным и сравнительно глубоким, поддержка aptX отсутствует.

Автономность

С учётом того, что в сравнении с предшественником у Galaxy A51 почти не изменился процессор (в том числе его энергоэффективность) и практически не изменилась диагональ экрана (0.1 дюйм особой роли не играет), срок работы смартфона тоже остался в пределах «прошлогодних» значений – полтора-два дня не слишком активного использования от одной зарядки. При долгих играх, конечно, подобных показателей ждать не стоит – всё же 4000мАч это далеко не рекордное значение. В целом можно сказать что почти любому пользователю аппарата вполне хватит на полный день весьма активного использования, а забыть подключить смартфон к розетке на ночь не так уж страшно.

Скорость самого процесса зарядки тоже не особо впечатляет – от 0 до 100% от родного блока питания Galaxy A50 заряжается примерно за 2 часа.

Итог

Samsung Galaxy A51, как может показаться, выпущен просто ради выпуска. Каких-то серьезных изменений по сравнению с прошлогодней моделью в нём нет, если не считать дизайн. Камеры, как и прежде, довольно посредственные, звук не намного лучше, производительность та же. Обновляться на него с Galaxy A50 стоит только в том случае, если вам необходима длительная поддержка и обновления, а брать его, при наличии китайских конкурентов примерно за ту же цену, но зачастую с лучшими камерами и производительностью, имеет смысл разве что в том случае, если вы фанат бренда. Ни рекордной автономности, ни потрясающей производительности, ни великолепных фотографических возможностей он вам не предложит – это типичный корейский «середнячок», рабочая лошадка. Однако популярность и позиционирование самой компании Samsung всё же играет свою роль, да и в любом случае – окончательное решение всегда за потенциальным пользователем.

Видеообзор