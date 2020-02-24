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Обзор Samsung Galaxy A71 – Удачное обновление по всем фронтам

Корейский гигант Samsung продолжает покорять среднеценовой сегмент. Недавно компания выпустила ещё несколько среднебюджетных устройств, в том числе «гиганта» Galaxy A71. Учитывая популярность «середнячков», стоит присмотреться к нему повнимательнее и понять, что же корейцы хотят предложить нам на этот раз.

Дизайн и комплектация

Внешний вид, может, и не самый важный для смартфона параметр – в конце концов, из Китая можно заказать чехол на любой вкус, - но всё же играет не последнюю роль при выборе аппарата рядовым пользователем. К тому же, всё ещё есть люди, которые приходят в магазин и берут себе «красивый» смартфон, не особо интересуясь его техническими характеристиками.

Компания Samsung учитывает этот момент, так что Galaxy A71 представлен в нескольких цветовых вариациях – любители классики могут взять черный или белый аппарат, а те, кто предпочитает более нестандартные цвета, могут приобрести нежно-голубой или розовый вариант. Задняя крышка выполнена из прочного полированного пластика, легкий и ненавязчивый узор «Prism Crush» дополняет картину. Разумеется, пластик легко собирает царапины, так что тем, кто дорожит внешним видом своих смартфонов, стоит приобрести прозрачный чехол.

Хорошо это или нет, но аппарат получил модную сейчас «платформу» для камер. С одной стороны, производитель идёт в ногу со временем, с другой – кому-то может не понравиться черный прямоугольник на светлом смартфоне, но это уже дело вкуса.

Фронтальная часть Galaxy A71 «отличилась» аж двумя моментами: очень тонкими рамками вокруг экрана (и несколько более широким «подбородком») и селфи-камерой в экране. В отличие от многих смартфонов «с дыркой в экране», тут камеру не стали смещать, а установили прямо по центру (примерно туда, где в более ранних версиях многих аппаратов находилась «капля»). Менее заметной фронталку это не сделало, зато снизило вероятность заляпать камеру, например, при игре в горизонтальной ориентации.

В комплекте с телефоном идёт блок питания на 25Вт, кабель type-C, классические проводные наушники, стандартная «макулатура» и скрепка для извлечения «царского» лотка для двух сим-карт и карты памяти.

Экран

Как известно, компания Samsung самостоятельно делает дисплеи для своих смартфонов (и не только для своих). Неудивительно, что новый «гигант» оснащён отличной Super AMOLED-матрицей собственного производства со встроенным сканером отпечатка пальца. Правда, при разблокировке экрана с помощью этого сканера аппарат странно «моргает» - создается ощущение, что в программной части есть какой-то сбой и смартфон подлагивает. Однако производительности аппарата достаточно для плавной работы во всех остальных сценариях, так что этот баг можно списать на сырость прошивки и ждать дальнейших обновлений.

Дисплей Galaxy A71 защищён стеклом Corning Gorilla Glass третьего поколения. По словам производителя, «устаревшее» стекло было выбрано ради большей стойкости к царапинам, нежели у более новых поколений «гориллы». Учитывая, что большинство пользователей, заботящихся о целостности и внешнем виде своих смартфонов, всё равно «одевают» аппараты в защитные стёкла или плёнки, такой ход может показаться несколько странным, но любители хранить телефон в одном кармане с ключами, вероятно, оценят такую заботу.

Разрешение экрана – 1080х2400 пикселей при диагонали 6.7 дюйма и соотношении сторон 20:9. Функция Always On Display работает. Претензий к картинке нет вообще никаких – черный цвет глубокий, угол обзора отличный, цветовая гамма широкая, изображение чёткое. Некоторым может показаться скучной «слишком низкая» частота обновления экрана – «всего» 60 герц – но стоит учитывать, что данный аппарат не позиционируется ни как игровой, ни как флагманский смартфон, поэтому ожидать подобных нововведений (которые, несомненно, повлияли бы на конечную стоимость продукта) не стоило.

Оболочка и производительность

Samsung Galaxy A71 из коробки получил Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2. Сторонники корейского гиганта любят его за стабильность, регулярные обновления и относительно долгую поддержку. Интерфейс работает шустро, довольно удобно кастомизируется и в целом производит приятное впечатление. Управление, как и у многих аппаратов, можно выбрать на свой вкус: экранные кнопки или жесты.

«Сердцем» смартфона оказался Snapdragon 730 от Qualcomm с графикой Adreno 618. Для многих это приятная неожиданность, ведь раньше производитель довольно стабильно отдавал предпочтение собственным чипам Exynos.

Данный процессор без напряга запустит любую игру как минимум на средних настройках графики, а большой объем оперативной памяти (6 или 8 гигабайт, в зависимости от версии) позволит забыть о том, что вкладки в браузере иногда стоит закрывать. То есть аппарат получился универсальным, подходящим и для повседневного «делового» использования, и для игр в свободное время, и, благодаря большому экрану, для комфортного просмотра видеороликов, и даже для чтения.

Такие игры как PUBG Mobile и WoT Mobile нормально и плавно играются и на высоких настройках – риск получить пулю или снаряд из-за проседаний FPS минимален. Троттлинг есть, но небольшой, да и тот проявляется только если долго и упорно играть. За пару матчей никаких проблем не будет, а особо активные геймеры зачастую предпочитают более производительные аппараты.

Камера

Samsung Galaxy A71 оснащён основной камерой на 4 модуля (основной на 64 мегапикселя, широкоугольный на 12 мегапикселей и модулями для макросъёмки и определения глубины по 5 мегапикселей каждый) и «простенькой» одномодульной фронталкой на 32 мегапикселя.

На бумаге всё отлично, да и для неискушённого фотографа камеры действительно неплохие: для соцсетей и демонстрации на экране самого смартфона их возможностей хватит с избытком. Но если рассматривать все камеры с такой точки зрения, то и середнячки 2015 года можно назвать обладателями неплохих камер, так что стоит рассмотреть получающиеся фотографии несколько внимательнее.

Учитывая, что Samsung выбрал для этой модели камеры собственного производства, хочется ожидать отличную оптимизацию и, соответственно, прекрасное качество фотографий. Увы, идеальные кадры никак не получаются – даже некоторые не самые крутые в плане фотовозможностей китайцы, стоящие ощутимо дешевле, умудряются снимать лучше.

При дневном освещении кадры получаются вполне достойные, разве что теряются детали на заднем плане, но при съемке в сумерках или в помещении становится ясно, что с оптимизацией работы камеры беда. При включении ночного режима ситуация, конечно, улучшается, но всё равно – хотелось бы лучше. Почему Samsung, используя собственные камеры на собственных аппаратах, не довёл программное обеспечение до должного уровня – не ясно.

Широкоугольный модуль тоже не радует, что, к сожалению, вполне ожидаемо. Четкость изображения падает, количество артефактов на фото возрастает, а с цветопередачей творится что-то непонятное. С макрокамерой примерно та же проблема: она есть, но для чего – не понятно: для получения нормальной фотографии необходимо хорошее освещение, да и при нём идеальный кадр сделать крайне проблематично.

Фронтальная камера показывает схожие результаты: несмотря на внушительное разрешение в 32 мегапикселя, Galaxy 71 не может сделать идеального кадра. В сложных условиях появляются артефакты и смазываются детали.

Видеосъёмка – это последний гвоздь в гроб возможностей камеры этого смартфона. В режиме FullHD адекватно работает оптическая стабилизация, но при движении проявляются артефакты. А при съёмке в 4К качество видео несколько улучшается, но исчезает стабилизация, так что толку с такого улучшения нет.

Не понятно, ухудшили корейцы камеры намеренно, пытаясь вынудить пользователей купить флагманские модели ради камер, даже если те не используют все возможности топовых процессоров, или же попросту выпустили слишком сырую прошивку и исправят хотя бы часть «косяков» в последующих обновлениях.

Звук

Samsung Galaxy A71 получил единственный мультимедийный динамик, который не восхищает качеством звучания. Звук, конечно, неплохой, громкий и довольно чёткий, но не более. Басов не хватает, объём отсутствует. Проще говоря, динамик тут в основном для входящего звонка – его вы, скорее всего, не пропустите даже в метро. А вот слушать музыку или смотреть видео лучше при помощи наушников, проводных или беспроводных, благо mini-jack никуда не делся. Вот в наушниках звук вполне неплох, хоть и не изумляет детализацией и чистотой звучания.

Автономность

Galaxy A71 оснащён ёмким аккумулятором на 4500мАч. С учётом энергоэффективного процессора и AMOLED-матрицы аппарат способен работать в довольно активном режиме до двух дней. Даже если вы заядлый пользователей соцсетей с любовью к мобильному геймингу, вам наряд ли придётся искать розетку в середине дня или таскать с собой внешний аккумулятор, а быстрая зарядка с помощью родного блока питания на 25Вт позволит зарядить батарею менее чем за два часа.

Итоги

Samsung Galaxy A71 – очень неплохой середняк для среднестатистического пользователя, особенно если нужен смартфон с большим экраном. Шустрый процессор, почти флагманский объём оперативной памяти, встроенный накопитель на 128гб с возможностью установки micro-SD карты, лоток на 2 сим-карты и карту памяти, ёмкий аккумулятор говорят в его пользу. Фотовозможности тоже устроят многих, особенно если камера смартфона нужна в основном для выкладывания фотографий в соцсетях. Но с учётом его стоимости хотелось бы получить камеру получше, а при заказе в интернете необходимо обращать внимание на наличие NFC-модуля: в некоторых версиях данного аппарата он попросту отсутствует. Беспроводной зарядки тоже нет, как и водозащиты, поэтому нельзя сказать, что это «смартфон для всех». Однако если вам нужен именно Samsung для повседневного «неспецифического» использования – на него однозначно стоит обратить внимание.





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