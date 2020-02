1208

Обзор Samsung Galaxy Note10 Lite – А это точно «облегченный флагман»?

Линейка Galaxy Note от корейской компании Samsung – единственная на данный момент линейка смартфонов со стилусами.

Как и у любых в какой-то степени специфических аппаратов, у Galaxy Note есть определенный круг поклонников. Учитывая довольно широкий круг возможностей фирменного стилуса S-Pen, он может заинтересовать немалое количество покупателей.

Однако заинтересовать – это только пол дела. Доступность подобных аппаратов всегда была несколько сомнительной, а покупка аппарата на вторичном рынке, во-первых, всегда связана с риском, а во-вторых – не приносит дохода производителю.

Вероятно, именно поэтому компания Samsung представила «облегчённую» версию Samsung Galaxy Note 10 – Note 10 Lite. Со стилусом, тройной камерой, флагманским, хоть и устаревшим, процессором – и пластиковой крышкой. Этот аппарат стоит почти в 2 раза дешевле своего «полноценного» собрата, так что стоит к нему приглядеться и понять – на чём сэкономил производитель и не потерял ли этот «почти флагман» своего очарования.

Дизайн и материалы

Первое, что бросается в глаза – это отверстие фронтальной камеры по центру, сверху экрана. Сейчас такое расположение камеры только входит в моду и поэтому привлекает внимание (как в свое время привлекала внимание «чёлка», а потом «капля»). С эстетической точки зрения кому-то этот «циклоп» не нравится, а кому-то кажется отличным решением, так что решать каждый пользователь в любом случае для себя будет сам.

С точки зрения удобства это далеко не худший вариант: в горизонтальной ориентации камера не будет постоянно задеваться (и, соответственно, пачкаться) пальцами, а при селфи даже если смотреть на экран на итоговой фотографии взгляд будет чуть опущен, но практически не смещён в сторону. Хотя в первые дни использования эта «странная чёрная точка», возможно, будет немного напрягать.

Рамка смартфона металлическая, тут никаких претензий нет. На нижней грани расположены разъёмы для зарядки и наушников и единственный мультимедийный динамик. Качелька громкости и кнопка включения на своих привычных местах, а слот для сим-карты и карты памяти комбинированный, так что придётся выбирать: две сим-карты или сим-карта и карта памяти.

Задник, как в последнее время стало заведено у самсунговских «бюджетников», пластиковый. В самой компании Samsung это решение называется 3D Glasstic – по сути, это пластик, окрашенный и отполированный до внешнего сходства со стеклом.

Экран

У компании Samsung традиционно довольно высокое качество дисплеев. Galaxy Note 10 Lite не стал исключением: качество экрана на высоте. От «старших» моделей его отличает лишь решетка разговорного динамика над камерой и «пониженное» разрешение экрана – 1080х2400 пикселей при размере в 6.7 дюйма и технологии Super AMOLED. Это не то чтобы критично, пиксели в глаза не бросаются, но в некоторых сценариях словно не хватает резкости.

В остальном претензий к экрану нет. Углы обзора отличные, яркости достаточно для использования при дневном свете, а при понижении оной нет особых проблем с ШИМ – Samsung внедрили в свои новинки технологию, аналогичную DC Dimming. Рамки вокруг дисплея тонкие, «борода» чуть шире, но в разумных пределах.

Подэкранный сканер отпечатков тоже на месте. И даже работает относительно стабильно – примерно 9 касаний из 10 разблокируют экран. Чувствительность сканера очень зависит от чистоты рук и экрана – и, возможно, немного от положения звёзд или расположения Луны относительно Сатурна. Проще говоря, хотелось бы более стабильной работы, телефон всё же не 200 долларов стоит, хоть и позиционируется корейцами чуть ли не как бюджетный флагман.

Камера

Основная камера Samsung Galaxy Note 10 Lite состоит из трёх модулей, каждый из которых имеет разрешение в 12 мегапикселей – основной, телемодуль для портретной съёмки и зума и широкоугольный объектив с углом обзора 123 градуса.

В «простых» условиях, то есть при свете дня или при отличном освещении в помещении, всё довольно неплохо. Видно, что «бюджетник» не дотягивает до флагманских «собратьев», но особых претензий к качеству фото нет. Вдали теряются детали, зато цветопередача приятная – естественная и не режущая глаз.

При недостаточном освещении появляются непонятные шумы, что негативно влияет на качество снимка. «Ночной режим» не особо спасает: деталей больше не стало, хоть количество шумов и уменьшилось.

Ни телевик, ни широкоугольный модуль впечатления не улучшили: несмотря на естественную цветопередачу и широкий динамический диапазон, эти модули не смогли показать хорошей детализации.

С фронтальной камерой та же беда: естественные цвета не спасают, если есть большие проблемы с четкостью изображения. При разрешении в 32 мегапикселя это несколько странно. Исправят ли ситуацию дальнейшие обновления софта – не ясно.

Стоит пояснить – по факту камеры снимают очень неплохо. Если бы аппарат стоил долларов 300-350 – вопросов к качеству съёмки могло бы и не быть. Однако речь идёт о «недофлагмане» за 600$ – к нему и требования жёстче. Если вам нужен смартфон со стилусом, а жёстких требований к качеству фотографий нет, да и раскошеливаться на «полноценный флагман» не хочется – значит, стоит действительно присмотреться к Galaxy Note 10 Lite, не обязательно искать прошлогодний фаблет по остаткам и барахолкам.

А вот съёмка видео в разрешении 4К, напротив, порадовала: оптическая стабилизация работает замечательно, цветопередача естественна, так что видеоролики на нём снимать – одно удовольствие. При том как «с места», так и при ходьбе – никаких скачков изображения и проблем с фокусировкой нет.

Производительность

Samsung Galaxy Note 10 Lite оснащён «старым» фирменным процессором Exynos 9810 с графическим чипом Mali-G71 MP18. Этот же процессор был установлен в прошлогодний флагман Galaxy S9, так что о недостатке производительности говорить не приходится. Все игры запускаются на максимальных настройках, хотя особо требовательные варианты могут выдавать небольшие фризы.

Оперативной памяти достаточно как в «младшей», так и в «старшей» модификации – 6 и 8 гигабайт соответственно. Тормозов от недостатка оперативы ожидать не приходится, разве что нагружать смартфон специально – однако вряд ли кто так поступает в повседневных сценариях использования.

Встроенной памяти «всего» 128гб. Любителям съёмки видеороликов в формате 4к стоит озаботиться картой памяти – аппарат поддерживает карточки до 512гб. Однако большинству пользователей наверняка хватит и базового объёма – в таком случае «освобождается» второй слот под сим-карту. Поставить две симки и карту памяти без лишнего шаманства не получится – слот комбинированный, либо так, либо так.

S-Pen

Главная «фича» Samsung Galaxy Note 10 Lite – поддержка фирменного стилуса S-Pen.

По большому счёту, есть две категории потенциальных покупателей этого аппарата – те, кто знает, зачем им нужен стилус и те, кто хочет попробовать такую «фишку». Первой категории ничего рассказывать не нужно – они знают сами, что это вообще такое «и с чем его едят». А для желающих попробовать мы несколько осветим данный вопрос.

S-Pen поддерживает 4096 степеней нажатия. Вкупе с его точностью это позволяет делать рукописные заметки, подписывать при необходимости электронные заметки и рисовать (для профессиональных работ иногда требуется куда больше степеней нажатия – однако вряд ли многие художники будут постоянно рисовать на относительно небольшом экране и с несколько тонковатым для удобства при длительных работах пером, а для набросков с целью дальнейшего доведения до ума на другом устройстве такой чувствительности вполне хватает).

На стилусе находится клавиша, которую можно настроить по своему вкусу – например, с ее помощью можно сделать скриншот, открыть галерею, сделать фото или поставить музыку на паузу.

Порой появляется необходимость что-то срочно записать – это тоже можно сделать, при том прямо на экране в «спящем» режиме.

Проще говоря, у S-Pen множество вариантов использования. Главная «опасность» таится в том, что если вам «зайдёт» такой инструмент – отказаться от него будет довольно сложно и вы окажетесь «привязаны» к корейцам – по крайней мере до тех пор, пока на рынке не появится достойная альтернатива. Однако с учётом того, что Samsung – один из лидеров на рынке смартфонов и выпускает действительно крутые, хоть и дорогие, аппараты, опасностью это можно назвать скорее в шутку, нежели всерьёз.

Программное обеспечение

Samsung Galaxy Note 10 Lite поставляется с Android 10 на борту и под управлением фирменной оболочки One UI 2.0. Аппарат работает плавно, приложения открываются быстро – в общем, с учётом «начинки» смартфона именно этого и стоило ожидать. Немного смущает расположения датчика освещения – при игре в горизонтальной ориентации бывают скачки яркости, при этом непонятно, это баг прошивки или «неправильное» расположение рук. К тому же иногда выскакивают непонятные фризы при перелистывании шторки приложений – верхней строке как-то нехорошо.

Если на время забыть о фризах – в оболочке можно найти немало интересного. Бывалым пользователям Samsung будут заметны мелкие косметические изменения вроде увеличения количества значков в «шторке» и появления боковой панели Edge, которая ранее была «привилегией» аппаратов с изогнутым дисплеем, а также прикольная функция открытия полупрозрачных плавающих окон. Зачем это может понадобиться – каждый решит для себя сам, но возможность интересная. В конце концов, разделение экрана тоже когда-то было почти никому не нужным, а теперь многие активно пользуются данной функцией.

Тех же, кто никогда не пользовался самсунгами (или пользовался, но очень давно), можно успокоить – оболочка довольно простая и интуитивно понятная, кастомизация не «топорная», всякие важные (и не очень) функции типа тёмной темы и Always On Display в наличии. Вполне возможно, что некоторыми фишками One UI 2.0 вы никогда не воспользуетесь, но лучше иметь и не пользоваться, чем жаждать, но не иметь.

NFC тоже имеется и прекрасно «дружит» как с Samsung Pay, так и с Google Pay.

Звук

О звуке через мультимедийный динамик Galaxy Note 10 Lite сказать особо нечего – он громкий, но на этом и всё. Ни о каком стерео, глубине звука, потрясающем качестве басов и прочих «глупостях» речи не идёт. Но и плохого сказать нечего – никакого дребезжания, «звука из колодца» и прочих негативных моментов нет. Проще говоря, динамик предназначен в первую очередь для входящих звонков и уведомлений, на лавры портативной колонки он не претендует.

А вот со звуком в наушниках всё интереснее – звук хорош как «по проводам», так и через беспроводные наушники – аппарат поддерживает все нужные кодеки типа aptX, aptX HD, LDAC, а также имеет вполне неплохой встроенный эквалайзер. С хорошими наушниками (и качеством самих аудиодорожек) есть все шансы получить удовольствие от прослушивания музыки.

Автономность

Samsung Galaxy Note 10 Lite показывает неплохие результаты автономности: даже при довольно активном использовании он вполне способен прожить пару дней без подзарядки. Конечно, при желании любой смартфон можно разрядить за день, но если не учитывать экстремальные сценарии использования вроде онлайн-битв на максимальной яркости – сутки работы от одного заряда вам гарантированы.

Итог

Samsung Galaxy Note 10 Lite – это «бюджетный» в понимании компании Samsung «почти флагман». Немного страдает камера, чуть больше – звук, нет фишки с управлением смартфоном стилусом в воздухе, пластиковая задняя крышка подвержена царапинам, сканер отпечатка и разблокировка по лицу работают не идеально, но в целом функционал аппарата от этого не страдает. Если вам необходим аппарат со стилусом, но флагманскими материалами – за те же деньги можно приобрести прошлогоднюю версию линейки, а если важны обновления и современный внешний вид, но на новинки из серии Note раскошеливаться не хочется – можно смириться с некоторыми не особо значимыми нюансами и приобрести этот аппарат. В любом случае стоит понимать что стилус – вещь интересная, но относительно специфическая, жизнь вашу он вряд ли изменит, но для ознакомления с подобной «фишкой» этот аппарат подходит лучше, чем в 2 раза более дорогой Note 10 Plus или в те же 2 раза более дешёвый, но не всегда оригинальный или «отвязанный» от предыдущего владельца прошлогодний Note с барахолки. Как бы то ни было, каждый самостоятельно делает свой выбор.



Видеообзор Samsung Galaxy Note 10 Lite