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Обзор Xiaomi Mi Note 10 – Лучший субфлагман в среднем сегменте

Xiaomi Mi Note 10 – это полноценный субфлагман от китайского гиганта. У него отличный процессор, ёмкая батарея и великолепная камера, сравнимая с флагманскими камерами от других компаний. Однако стоит заметить, что главная его ценность не в этом, а в том, что Xiaomi превзошли в себя, даже можно сказать «прыгнули выше головы». Это важно не столько для потребителей конкретно в данный момент, сколько для самой компании – и перспектив ее развития.

Дизайн и комплектация

С комплектом всё просто: Xiaomi не стали «изобретать велосипед», а уложили в плотную чёрную (как и заведено у серии Note) картонную коробку свой «базовый комплект»: бумажки, скрепку, простой силиконовый чехол, кабель USB type-C и блок быстрой зарядка на 30Вт.

А вот дизайн Xiaomi Mi Note 10 представляет куда больший интерес.

Во-первых, «экран-водопад». Подобное решение чаще встречается во флагманах – типа Huawei P30 Pro или Samsung Galaxy Note 10. В среднебюджетном сегменте такое исполнение почти не встречается, что добавляет аппарату некой премиальности. А вот вырез фронтальной камеры моет показаться несколько устаревшим – «капля» потихоньку выходит из моды, большинство новинок выходят с отверстиями в экране.

Во-вторых, материалы корпуса. Никакого пластика, только стекло и металл. Сзади стекло, разумеется, переливается – это решение явно понравилось потребителям, так что сейчас чуть ли не все производители оформляют свои аппараты подобным образом. Олеофобного покрытия не пожалели – смартфон действительно скользкий, так что от чехла лучше не отказываться. К тому же основные камеры довольно сильно возвышаются над корпусом – если отказаться от чехла, высок риск исцарапать «главную ценность» аппарата – камеры.

Камеры у Mi Note 10 действительно впечатляющие даже внешне – модули попросту огромны. Однако с учётом последних тенденций это уже не выглядит странно – практически у всех современных аппаратов весьма немаленькая платформа под камеры, но тут ещё и линзы крупнее, чем у большинства смартфонов.

Камера

Раз уж речь зашла о камерах Xiaomi Mi Note 10 – стоит поговорить и о его фотографических возможностях.

А говорить есть о чём. Дело в том, что китайская корпорация долгое время «славилась» откровенно слабыми камерами что в бюджетниках, что во флагманах. Даже когда чисто физически всё было в порядке – при тестах неизменно оказывалось, что программное обеспечение камер настолько «недопиленное», что единственной возможностью получить пристойный кадр зачастую оказывалась установка GCam.

Xiaomi Mi6 и Mi Note 3 оказались чуть ли не первыми Xiaomi, на которые действительно можно было получить нормальный кадр в помещении «из коробки». Разумеется, вскоре и этого стало мало – «нормальные кадры» уже не смотрятся, другие производители предлагают аппараты с куда более продвинутыми камерами. К тому же, пользователи любят всё новое и лучшее, а приоритеты у всех разные – низкая конкурентоспособность камер смартфонов от Xiaomi продажи не повышала.

Наконец, компания выпустила камерофон, с которым смогла бросить вызов флагманам А-брендов. Xiaomi Mi Note 10 – первый смартфон в серийном производстве, получивший основную камеру на 108 мегапикселей. Прочие модули на бумаге выглядят чуть менее впечатляюще: 12 мегапикселей у портретной камеры, 8 – у телеобъектива, 20 – у широкоугольного модуля и 2 мегапикселя у макрокамеры. Фронталка получила всего один модуль на 32 мегапикселя – тут ничего нового.

Интересно то, что на портале DxOMark, занимающемся независимой оценкой и составлением рейтингов камер смартфонов, Mi Note 10 разделил первое место с Huawei P30 Pro. Так ли всё хорошо на самом деле?

При дневном свете даже в обычном режиме получается снимки с отличной детализацией и правильной цветопередачей. При включении режима 108Мп качество снимка возрастает ещё выше, однако времени на обработку фото уходит больше, да и весят такие фотографии немало – по 10-15 мегабайт. В помещении ситуация схожая – отличное качество фото и в обычном, и в «продвинутом» режиме, правда во втором случае несколько ухудшается динамический диапазон.

И всё было бы хорошо, если бы Xiaomi не сэкономили на оптике: края фото стабильно получаются «замыленными». Это, конечно, не самое страшное, что может случиться со снимком, но сам дефект налицо, и от него никуда не деться. У того же P30 Pro таких проблем нет, что влияет на финальное восприятие кадра.

В условиях недостаточного освещения заметно, что Xiaomi не справляется с яркими источниками света. Проблема с динамическим диапазоном являет себя со всей красе: источник света сильно переэкспонирован, а затемнённые участки буквально погружаются во тьму. Но если в тех же условиях снимать объект или пейзаж с более равномерным освещением, ситуация ощутимо улучшается: детали «возвращаются», а цветопередача приходит в норму. Правда, проблема с шумами на фото остаётся актуальной, а алгоритмы обработки фото пока сыроваты – никакие детали не спасут кадр, если он «не смотрится». А у главного, по мнению DxOMark, конкурента итоговые фото всё равно получаются приятнее глазу.

При съёмке портретов получается отличное оптическое боке, практически как у зеркальных фотоаппаратов. Широкоугольный модуль тоже хорошо отрабатывает – его как минимум не хочется сразу выключить, снимки получаются примерно на уровне обычных. А зум вообще получился восхитительным: благодаря высокому разрешению камеры и хорошей стабилизации, даже при пятидесятикратом увеличении действительно можно сделать хороший и чёткий кадр.

Фронтальная камера также радует деталями и реалистичной цветовой гаммой, но ничего особенного, на чём стоило бы остановиться, в ней нет.

Съёмка видео заслуживает куда больше внимания: Mi Note 10 получил приличную стабилизацию изображения и «научился» хорошо (хоть и не очень громко) писать звук. Цветопередача остаётся на отличном уровне, тут всё как и с фотографией. Однако при съёмке в темное время суток упомянутая стабилизация начинает хромать, что называется, на все четыре ноги, так что снять романтическую прогулку под луной будет крайне проблематично.

На самом деле, камера Xiaomi Mi Note 10 во многом уступает Huawei P30 Pro. Но в принципе, конкретно сейчас это не так уж важно – куда важнее то, что Xiaomi превзошла саму себя, при том настолько, что этого мало кто ожидал. Возможно, именно этот смартфон станет родоначальником линейки камерофонов от этой компании.

Производительность и автономность

Если отвлечься от камер, Xiaomi Mi Note 10 оказывается практически «типичным» субфлагманом. Процессор Qualcomm Snapdragon 730G с графикой Adreno 618, 6 гигабайт оперативной и 128 встроенной памяти – ничего из ряда вон выходящего. Карты памяти не поддерживаются в принципе. Аппарат отлично подходит как для игр, так и повседневного использования – любые игры можно запустить на высоких настройках, а уж к скорости работы интерфейса и подавно нет вопросов. Тот же PUBG идёт на максимальных настройках со стабильными 60 FPS.

Ёмкость аккумулятора в данном смартфоне составляет 5260 мАч. В нашем рейтинге автономности смартфонов он обошёл даже Mi Max 3, то есть это самый «живучий» Xiaomi на данный момент. Интересно, что активнее всего заряд расходует именно камера – видимо, обработка тяжёлых снимков ощутимо нагружает процессор и активно расходует заряд. И всё равно Mi Note 10 запросто живёт сутки от одного заряда – очень неплохой результат для столь производительного аппарата. А с помощью быстрой зарядки 30Вт он заряжается с 0 до 100% всего за час.

Экран и звук

Xiaomi Mi Note 10 получил AMOLED-матрицу диагональю 6.47 дюймов, защищённую стеклом Corning Gorilla Glass 5. Разрешение экрана составляет 1080х2340 пикселей при соотношении сторон 19.5:9. Функции DC Dimming и Always On Display есть, дактилоскопический сканер находится под экраном, резкость, яркость, контрастность и цветопередача на хорошем уровне – проще говоря, это смартфон получил отличный экран-водопад (хоть и не без небольшого недостатка в виде периодических случайных нажатий – это беда всех изогнутых экранов, хотя при наличии чехла проблема практически полностью решается).

Мультимедийный динамик у аппарата всего один. Он не очень громкий, зато достаточно качественный – при желании и музыку послушать приятно (правда, только в помещении, на оживленной улице громкости может не хватить). Разъём для проводных наушников находится на своём «законном» месте – на нижней грани смартфона, рядом с разъёмом для зарядки и динамиком. Ничего особенного в звучании смартфона нет – звук не отвратительный, но и не потрясающий. Просто «приличный», не более.

Итог

Xiaomi Mi Note 10 – действительно хороший смартфон практически с «полным фаршем». Да, у него нет слота для карты памяти, только для двух сим-карт (что, кстати, несколько странно для «камерофона»). Да, у него очень средненький вибромоторчик – типичный для бюджетных китайских аппаратов. Изогнутый экран тоже понравится не всем, но все знают, что создать идеальный смартфон для всех попросту невозможно.

Основное его достоинство – это отличные камеры, которые при доведении программного обеспечения до ума могут оказаться просто потрясающими. И по большому счёту, почти всё подогнано именно под них – и достаточно мощный процессор, и ёмкая батарея, даже качественный экран. Вполне возможно, что этот аппарат действительно станет родоначальником новой линейки, ориентированной на любителей мобильной фотографии.

Xiaomi не забыли даже ИК-порт, который для некоторых пользователей является очень важным критерием при выборе смартфона. NFC, кстати, тоже на месте, и в глобальной версии прямо из коробки поддерживает Google Pay – как оно, по большому счёту, и должно быть.

Как всегда, есть некоторые вопросы к сырости прошивки, но как раз это для Xiaomi вполне «нормально». Удивляет только цена на старте продаж – по стоимости Mi Note 10 ближе к флагманам, нежели к собственным предшественником из серии Note. В любом случае, покупать смартфоны Xiaomi на старте продаж не самая лучшая идея, лучше дождаться выхода более стабильных прошивок, которые появляются примерно через 3 месяца после начала продаж – зачастую за этот же срок и цены снижаются до «вкусных».





Видеообзор Xiaomi Mi Note 10