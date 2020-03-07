Очередная конференция сорвана из-за коронавируса: настала очередь SXSW

165

South by Southwest (SXSW) входит в список самых крупных и заметных фестивалей мира. На протяжении нескольких дней на фестивале показываются достижения в сфере техники, музыки и кино. Конференция в Остине, штат Техас, была отменена впервые за 34 года. Причина уже не удивляет – это коронавирус.

«После тщательного обсуждения не было найдено более правильного решения проблемы, которое бы смягчило риск заражения наших граждан», - сказал доктор Марк Эскотт (Mark Escott), главный врач Остина.

Несколько компаний, в том числе Apple, Facebook, Twitter и TikTok, уже вышли из списка участников еще до отмены фестиваля. В дополнение более 50 000 человек подписали онлайн-петицию с просьбой отменить мероприятие по соображениям общественного здравоохранения.

Хоть в Остине до сих пор не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, SXSW является слишком заманчивым местом для развития эпидемии. Для справки, прошлогодние мероприятия, проходившие с 4 по 17 марта, привлекли около 417 400 участников, многие из которых приехали из-за границы. Очевидно, такое огромное количество людей создало бы благотворную среду для передачи нового вируса от человека человеку.

SXSW – одна из конференций, которые пришлось отменить в этом году. Первым крупным технологическим событием, испытавшим такую участь, стал Mobile World Congress (MWC), одно из самых ожидаемых событий года, определяющих развитие технической отрасли. Другие важные события были отменены в последующие недели, в том числе Google I/O и Facebook F8.

Источник: cnbc.com