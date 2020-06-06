Очередная утечка Mi Band 5: NFC, интересные циферблаты и другое

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Продолжение легендарной линейки Mi Band от XIaomi должно увидеть свет уже через 5 дней - 11 июня. Это позволит компании поучаствовать в запланированной на 18 июня распродаже Jingdong в Китае. В дни, когда запуск так близко, утечек становится очень много, каждый день в Интернете появляются всё новые подробности о грядущих устройствах, да и сами компании порой раскрывают важные фишки новинок на различных промо-материалах.





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Новые Mi Band 5 не стали исключением. Их дизайн был слит достаточно давно, а вот раскрывающие новые функции утечки только начали появляться. Сегодня инсайдеры раскрыли ряд интересных подробностей о Mi Band 5. Среди них поддержка NFC даже в глобальной версии.

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Обновления коснулись также отвечающей за здоровье части. Xiaomi серьёзно расширят спектр возможных функций и измерений, добавив в Mi Band 5 пульсовый оксиметр для отслеживания уровня SpO2 (насыщение крови кислородом) и различные фишки для измерения уровня стресса и поддерживания нормального дыхания. Часы смогу советовать хозяину делать определённые дыхательные упражнения если поймёт, что вы слишком напряжены. Китайский техногигант помимо прочего исполнит давнее желание всех пользователей браслетов Mi Band, которые получают на них уведомления. Компания добавит опциональный режим «Не беспокоить»﻿, который отключает все ненужные сигналы, шумы и вибрации на выбранный лично вам срок.

В таких простых и недорогих гаджетах, как фитнес-браслеты тяжело удивить характеристиками, да и вряд ли многие обращают на них внимание. Всё-таки главное в подобных устройствах - поддерживаемые функции, режимы, датчики и приложения. Но Xiaomi улучшит техническую составляющую Mi Band. Так, вместо 0,95-дюймового экрана прошлой версии, Mi Band 5 получит дисплей диагональю 1,2 дюйма.

Интересно, что в часах будет доступен специальный циферблат, выполненный в стиле фильмов «Мстители». Возможно, мы даже увидим специальную ограниченную версию с супергеройскими мотивами.﻿ Кроме того, англоговорящих читателей обрадует поддержка Amazon Alexa. Это также будет полезно владельцам умных домов, гаджеты в которых поддерживают ассистента от Amazon.

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Источник: gizmochina