Очередной долгострой от Nokia 9.3 PureView все-таки выйдет до конца 2020 года

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Nokia все еще собирается выпустить непривычный смартфон Nokia 9.3 PureView.

В этом году Nokia частенько откладывала выпуск некоторых своих устройств. Особенно пострадали Nokia 9.3 Pureview, Nokia 7.3 и Nokia 6.3. Но, судя по всему, их выхода до конца 2020 года мы все-таки дождемся. По крайней мере, так говорят последние утечки.

Ранее выход смартфонов задерживался из-за накрывшей весь мир пандемии COVID-19. Это можно понять – пандемия повлияла не только на производство, но на запуск продаж новых смартфонов не только финской компании, но и многих лидеров смартфоностроения.

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Новость о вероятном выходе долгожданных смартфонов Nokia привычно появилась на крупнейшем фанатском сайте компании – NokiaPowerUser. По более ранним материалам издания, копания активно следит за ограничениями, связанными с COVID-19 и будет принимать решение в зависимости от того, как скоро границы начнут открываться. Сейчас же на фанатском сайте появилась статья, в которой говорится, что Nokia 9.3 и другие смартфоны будут выпущены уже в конце 2020 года.

По слухам, Nokia 7.3, преемник Nokia 7.2, уже находится в стадии тестирования. Тестируется и флагманский смартфон Nokia 9.3 PureView. Согласно предыдущим сообщениям, в Nokia 9.3 будут установлены пять камер, как на его предшественник, но сам набор объективов должен стать более « универсальным».

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Ожидается, что Nokia 9.3 будет использовать 108-мегапиксельный основной датчик с широким углом захвата, дополнительный ультраширик на 64 Мп, а также два монохромных сенсора и пятый сенсор для макросъемки.

К остальным характеристикам относятся 6,3-дюймовой OLED-панель с разрешением Quad HD+ и высокой частотой обновления 120 Гц. Сердцем должен выступать чипсет Snapdragon 865 в паре с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб хранилища.

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Источник: NokiaPowerUser



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