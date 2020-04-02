Очередные изображения Meizu 17

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Из-за пандемии коронавируса премьера Meizu 17 была отложена и вчера стало известно, что его релиз назначен на 15 апреля. Кстати, не исключено, что в этот же день Apple представит iPhone 9 и iPhone 9 Plus. С приближением анонса активизировались инсайдеры, которые вновь предложили взглянуть на то, каким будет Meizu 17.









В сети появилось фото задней панели смартфона и его качественный рендер. Они подтверждают, что в этот раз дизайнеры решились предложить многомодульную камеру с горизонтальным расположением датчиков изображения и врезанную в экран фронталку. Судя по изображениям, от реализации кольцевой светодиодной вспышки отказываться не стали, и она расположилась по центру модуля.









Кроме того, китайским средствам массовой информации удалось обнаружить на сайте сертификационного ведомства 3С сведения, что новинка получит поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Известно, что передняя панель отдана под AMOLED‑экран с частотой обновления, а внутри установили чипсет Snapdragon 865.





Обещают оперативную память LPDDR5, флеш-модуль UFS 3.0, поддержку Wi-Fi 6, модем Snapdragon X55, NFC и аккумулятор емкостью 4500 мАч.

Источник: mydrivers, twitter







