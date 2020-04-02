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Очередные изображения Meizu 17

02.04.2020 535 0

Из-за пандемии коронавируса премьера Meizu 17 была отложена и вчера стало известно, что его релиз назначен на 15 апреля. Кстати, не исключено, что в этот же день Apple представит iPhone 9 и iPhone 9 Plus. С приближением анонса активизировались инсайдеры, которые вновь предложили взглянуть на то, каким будет Meizu 17.

 

Очередные изображения Meizu 17


В сети появилось фото задней панели смартфона и его качественный рендер. Они подтверждают, что в этот раз дизайнеры решились предложить многомодульную камеру с горизонтальным расположением датчиков изображения и врезанную в экран фронталку. Судя по изображениям, от реализации кольцевой светодиодной вспышки отказываться не стали, и она расположилась по центру модуля.

 

Очередные изображения Meizu 17 – фото 2


Кроме того, китайским средствам массовой информации удалось обнаружить на сайте сертификационного ведомства 3С сведения, что новинка получит поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Известно, что передняя панель отдана под AMOLED‑экран с частотой обновления, а внутри установили чипсет Snapdragon 865.


Обещают оперативную память LPDDR5, флеш-модуль UFS 3.0, поддержку Wi-Fi 6, модем Snapdragon X55, NFC и аккумулятор емкостью 4500 мАч.

 

Источник: mydrivers, twitter



Meizu 17 Meizu
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.04.2020

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Очередные изображения Meizu 17