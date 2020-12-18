Один из крупнейших рынков смартфонов продолжает расти

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В Индии охотно покупают новые смартфоны, включая и те, что предлагают поддержку 5G

Результаты третьего квартала нынешнего года показали, что на рынке Индии лидирует Xiaomi, которая обошла Samsung, занявшую вторую строчку рейтинга. Третьей стала Vivo и на четвертое место табеля рангов поднялась realme. По итогам октября 2020 года расстановка сил не изменилась, но сам рынок продолжает расти.

Аналитики IDC пришли к выводу, что по итогам второго осеннего месяца рынок смартфонов в Индии вырос на 42% в годовом исчислении, и в количественном выражении поставки составили 21 млн трубок. Больше всех добавили продажи через онлайн-каналы — 53% в годовом исчислении и на них пришлось 51% всех реализованных мобильных устройств. Выросли и оффлайн-продажи на 33% в годовом исчислении.

Наибольшей популярностью пользовались мобильники с ценой от $100 до $200, на которые пришлось 60% рынка смартфонов. По итогам октября этот сегмент добавил 60% в годовом исчислении. Самыми популярными моделями стали Redmi 9, Redmi Note 9 и Vivo Y20. Лидерами в премиальном сегменте от $500 до $700 стали iPhone XR, iPhone 11 и OnePlus 8.

Интересно, что по итогам октября продажи 5G-смартфонов составили полмиллиона и хитом продаж тут стал OnePlus Nord. И это при условии отсутствия коммерческих сетей пятого поколения, аукцион по частотам 5G еще так и не состоялся. Похоже, что пользователи предпочли приобрести такие модели с заделом на будущее или же просто по причине того, что эти смартфоны удовлетворяли их по другим параметрам.

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Источник: gizmochina