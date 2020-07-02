Один из самых популярных смартфонов Xiaomi начал получать MIUI 12 Stable Beta
Новая версия оболочки MIUI начинает появляться на всё большем количестве смартфонов Xiaomi. Обновление уже получило достаточно много устройств компании, а сегодня бренд анонсировал апдейт ещё одного очень популярного средняка.
Redmi Note 8 Pro
MIUI 12 начали получать владельцы ставшего хитом Redmi Note 8 Pro. Пока что новая версия фирменной оболочки доступна только пользователям, принимающим участие в программе бета-тестирования, но судя по всему, стабильный релиз появится совсем скоро. Смартфон уже вступил во вторую стадию цикла обновления MIUI, что ещё раз доказывает скорый релиз для всех.
Номер сборки — MIUI 12.0.0.4 QGGMIXM, весит она 632 МБ. В апдейте добавили почти все главные и самые ожидаемые функции MIUI 12, среди которых новая тёмная тема Dark Mode 2.0, улучшения безопасности, новые возможности камеры и заявленные обновления интерфейса и анимаций.
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Вместе с Redmi Note 8 Pro в первую стадию обновления ранее вошли Poco F1 и Redmi Note 7. Пример Redmi Note 8 Pro означает, что оба смартфона в ближайшее время смогут получить стабильную бету MIUI 12.
Если серьёзных ошибок обнаружено не будет и обратная связь окажется преимущественно положительной, глобальная стабильная версия MIUI 12 для устройства появится уже в ближайшие недели.
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Источник: gsmarena
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