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Один из самых популярных смартфонов Xiaomi начал получать MIUI 12 Stable Beta

02.07.2020 977 3

Новая версия оболочки MIUI начинает появляться на всё большем количестве смартфонов Xiaomi. Обновление уже получило достаточно много устройств компании, а сегодня бренд анонсировал апдейт ещё одного очень популярного средняка. 


Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro

MIUI 12 начали получать владельцы ставшего хитом Redmi Note 8 Pro. Пока что новая версия фирменной оболочки доступна только пользователям, принимающим участие в программе бета-тестирования, но судя по всему, стабильный релиз появится совсем скоро. Смартфон уже вступил во вторую стадию цикла обновления MIUI, что ещё раз доказывает скорый релиз для всех.

 

Номер сборки —﻿ MIUI 12.0.0.4 QGGMIXM﻿, весит она 632 МБ. В апдейте добавили почти все главные и самые ожидаемые функции MIUI 12, среди которых новая тёмная тема Dark Mode 2.0, улучшения безопасности, новые возможности камеры и заявленные обновления интерфейса и анимаций. 

 

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Вместе с Redmi Note 8 Pro в первую стадию обновления ранее вошли Poco F1 и Redmi Note 7. Пример Redmi Note 8 Pro означает, что оба смартфона в ближайшее время смогут получить стабильную бету MIUI 12. 

 

Если серьёзных ошибок обнаружено не будет и обратная связь окажется преимущественно положительной, глобальная стабильная версия MIUI 12 для устройства появится уже в ближайшие недели.

 

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Источник: gsmarena

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Android 11 MIUI 12
Автор: elders0n Дата публикации: 02.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Игорь 0
Нет в русском языке такого слова средняк. Это не срать. Правильно середняк.
02.07.2020 10:04
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elders0n 1
СЕРЕДНЯ́К
Мужской род
1.
Крестьянин-единоличник, обрабатывающий землю своим силами, без наёмного труда, и по имущественному положению стоящий между бедняком и кулаком.

Ок
02.07.2020 10:07
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игорь -2
Сколько тебе лет?
02.07.2020 10:35
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Один из самых популярных смартфонов Xiaomi начал получать MIUI 12 Stable Beta