Официально: дата анонса MIUI 12 и Xiaomi Mi 10 Youth Edition

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Xaiomi подтвердила информацию, что планирует завершить этот месяц премьерой нового смартфона. Она опубликовала тизеры, которые содержат дату анонса — 27 апреля. Нет сомнений, что компания намерена устроить у себя на родине презентацию Xiaomi Mi 10 Youth Edition и фирменной оболочки MIUI 12. Девиз предстоящего мероприятия — «прикоснись к воображению, увидь истину».

Промо-изображения указывают на то, что новый смартфон предложит поддержку сетей пятого поколения и основная четверная камера сможет создавать снимки с 50-кратным зумом. Судя по всему, Xiaomi Mi 10 Youth Edition это китайская версия Xiaomi Mi 10 Lite, который был представлен в марте.

Смартфон обладает 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем, аккумулятором емкостью 4160 мАч, быстрой 22,5-ваттной зарядкой, чипом NFC, фронталкой на 16-мегапикселей и основная камера получила датчики на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Представляя новинку на глобальном рынке, производитель указал на наличие чипа Snapdragon 765G. Но, возможно, в Китае смартфон будет продаваться с другой аппаратной платформой — Dimensity 1000. В этом хочет нас убедить известный инсайдер Xiaomishka. Но так это или нет, узнаем уже на следующей неделе.

Источники: mydrivers, mydrivers