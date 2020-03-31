Официально: дата премьеры Honor 30

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Вчера Honor провела онлайн-презентацию, в рамках которой представила среднего уровня Honor 30S. Новинка стала первым устройством серии Honor 30, а еще она пионер на рынке с новым чипом Kirin 820. Именно этот процессор будет задавать тон в нынешнем году в устройствах компании среднего ценового сегмента.









Сегодня же производитель внес ясность и в вопросе, когда состоится премьера флагманов линейки Honor 30. Анонс новинок пройдет 15 апреля и позиционироваться они будут как «флагманы трендовых изображений». Похоже, ставка будет сделана на камеры.





Сама же компания предпочитает не называть характеристики новинок. А вот на эпитеты в адрес дизайна Honor 30 она не поскупилась. Так, президент Honor заявил о том, что это самый красивый смартфон, который он видел в этом году и по части дизайна это лучший продукт компании на данный момент.

По его словам, экстерьер должен вызвать бурю восторга у пользователей и, прежде всего, у молодежной аудитории. Обещано, что Honor 30 будет «чрезвычайно эффективным, технически превосходным и полным энергии».





Ожидается, что в рамках презентации нам покажут два флагмана: Honor 30 и Honor 30 Pro. Оба смартфона должны получить чип Kirin 990, быструю зарядку и многомодульную основную камеру. Характеристики тыльных модулей Honor 30 уже известны: 50 Мп (Sony IMX7XX) + 12 Мп (широкоугольный) + 8 Мп (телеобъектив, 3-кратный оптический зум).

Источник: mydrivers







