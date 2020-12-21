Официально: флагманская линейка Vivo X60 будет показана 29 декабря

До недавнего времени в Сети ходили слухи, что презентация новой линейки Vivo X60 должна пройти 28 декабря. Однако сегодня Vivo официально подтвердили, что серия Vivo X60 будет показана 29 декабря.
Мы уже знаем, что в новую флагманскую линейку войдут три смартфона – собственно, Vivo X60, Vivo X60 Pro и Vivo X60 Pro+.
Мероприятие по запуску Vivo X60 в продажу состоится 29 декабря в 19:30 по местному времени. Сегодня компания поделилась промо-роликом Vivo X60, чтобы показать внешний вид всех трех устройств.
Основной упор в данной серии смартфон будет сделан на возможности камер. По слухам, основной блок камеры Vivo X60 будет состоять из трех объективов, где главный будет иметь разрешение 48 Мп и диафрагмой f/1,6. К вспомогательным объективам относятся 13-мегапиксельный «ультраширик» и 8-мегапиксельный «портретник».
Рекламный постер Vivo X60
Ожидается, что младшая модель будет продаваться в двух вариантах: 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб хранилища, а также 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб хранилища. Смартфон будет доступен в трех цветах: синий градиент, черный и «мерцающий».
Второе устройство, Vivo X60 Pro, будет продаваться только в варианте с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Производитель подготовил два варианта расцветки: синий градиент и черный. В Vivo X60 Pro будет установлен блок уже на четыре объектива: главный на те же 48 Мп, но с диафрагмой f/1,48, тот же 13-мегапиксельный «ультраширик», 13-мегапиксельный «портретник» и 8-мегапиксельной телефото-объектив.
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Говорят, что Vivo X60 и X60 Pro оснащены 6,55-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц. X60 имеет плоский экран, в то время как дисплей модели Pro имеет изогнутые края. Сердцем обоих смартфонов будет являться Exynos 1080. Топовая версия, Vivo X60 Pro+, должна работать на базе Snapdragon 888.
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Источник: Dev Discourse
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