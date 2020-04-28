Официально: характеристики LG Velvet

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Пару недель назад LG обозначила свое желание в скором времени представить стильный смартфон. Затем стало ясно, что его назвали LG Velvet и его анонс состоится 7 мая. Неожиданно компания не стала дожидаться даты премьеры и опубликовала перечень характеристик смартфона. Почему LG пошла на такой шаг, неизвестно.

Ожидаемо, компания делает акцент на дизайне новинки, как одном из бесспорных ее преимуществ. Смартфон наградили передней и задней панелью с изогнутыми кромками, а само решение получило название «симметричный эллипс». Сделано это, по заявлению LG, для удобства хвата. Толщина корпуса составила всего 6,8 мм при весе 180 грамм.

Передняя панель LG Velvet отдана под 6,8-дюймовый Cinema FullVision OLED-дисплей с соотношением сторон 20,5:9. В верхней части экрана имеется капля-вырез под 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

Производитель указал, что новинка получила аккумулятор емкостью 4300 мАч, процессор Snapdragon 765G, стереодинамики, поддержку быстрой и беспроводной (10 Вт) зарядки, защиту от пыли и влаги по классу IP68 и основную камеру с датчиками 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (датчик глубины). Есть поддержка функций замедленной съемки «Time Lapse» и ASMR для улучшения звука при записи видео.

LG Velvet получил 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X, флеш-накопитель на 128 Гб UFS 2.1, слот для карт microSD до 2 ТБ и порт USB Type-C. Заявлена поддержка чехла-книжки с дополнительным дисплеем LG Dual Screen и стилуса, но их придется докупать дополнительно. Работает LG Velvet под управлением ОС Android 10 с фирменным интерфейсом LG VELVET. Есть 3,5 мм разъем для наушников, чип NFC, поддержка Bluetooth 5.1 и Wi-Fi.

Цена и время старта продаж смартфона объявят во время анонса 7 мая.

Источник: xataka



