Официально объявлена дата анонса серии OnePlus 8

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Пару дней назад глава OnePlus Пит Лау пообещал, что на следующей неделе будет озвучена дата премьеры серии OnePlus. Слово свое он сдержал и на официальной странице компании в Twitter появилось сообщение, что новая линейка дебютирует 14 апреля, ее слоган «Скорость грядет». Это уже не первый раз, когда компания делает акцент на быстроту работы. Сам ивент пройдет в режиме видеоконференции.





Что известно о смартфонах? Достаточно много и почти наверняка до анонса почти все пробелы будут восполнены и нам останется лишь сверять инсайдерские сведения с официальной информацией.





Можно уверенно говорить о том, что компания выпустит флагманы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, в которых ставку сделают на мощное «железо», плавность работы дисплеев с увеличенной частотой обновления, появление беспроводной зарядки в Pro-версии и, конечно же, 5G. Ожидалось, что нас ждет премьера трио, где среди дебютантов будет среднего уровня OnePlus Z (OnePlus 8 Lite). Но сейчас поговаривают, что эта модель дебютирует позже.





Известно, что OnePlus 8 предложит экран диагональю 6,55 дюйма с частотой 90 Гц и разрешением FullHD+. Оснастят новинку чипом Snapdragon 865, 8/12 Гб оперативки, флеш-памятью 128/256 Гб, батарейкой на 4300 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой и тройной камерой 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп.





В отличие от базового варианта «прошка» удостоится 120-Гц экрана разрешением QHD+ и диагональю 6,78 дюйма. На тыльной стороне предложат четыре модуля: 48 Мп (Sony IMX689) + 48 Мп (Sony IMX586) + 8 Мп (телеобъектив, 3-кратный оптический зум) + 5 Мп «цветовой фильтр».





Источник: twitter







