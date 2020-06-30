Официально: OnePlus Nord идет. Назван ориентир на ценник

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OnePlus готовится к анонсу среднебюджетного смартфона и основательно интригует предстоящим релизом. Ключевые новости о новинке компания публикует на специально созданном в Instagram аккаунте OnePlusLiteZThing. Как и было обещано, сегодня там появился первый эпизод документального фильма «Новые начинания», посвященный новинке.

Возмутитель спокойствия

Если есть желание и вы хорошо знаете английский язык, то можете посмотреть короткометражку «о муках творчества». Но сразу предупредим, что сам смартфон официально там не показали, как и не назвали его характеристики. Правда, в одном из эпизодов мобильник с овальным отверстием под фронталку мелькнул, но действительно ли это OnePlus Nord, достоверно неизвестно. Важно лишь то, что компания официально подтвердила, что новинка будет называться OnePlus Nord и станет первой моделью одноименной линейки.

Со своей стороны, директор и основатель OnePlus Пит Лау заявил:

«Запуск линейки продуктов OnePlus Nord знаменует собой начало захватывающей новой главы для OnePlus. Дух «Никогда не соглашайтесь» основан на обмене лучшими технологиями и продуктами с миром, но он также направлен на то, чтобы бросить вызов себе и выйти за пределы собственного комфорта. Мы очень гордимся нашими продуктами и продолжим создавать более технологичные флагманы для наших пользователей. Теперь мы рады поделиться опытом OnePlus с еще большим количеством пользователей по всему миру благодаря этой новой линейке продуктов».

Более того, он озвучил и примерный прайс на новинку. Пит Лау заявил о том, что ценник будет меньше $500. Конкретную цифру он не назвал. Кроме того, завтра через свой канал в Instagram компания откроет прием предзаказов на лимитированную партию OnePlus Nord. Речь идет о всего 100 шт, которые смогут заказать первые счастливчики.

Источник: instagram

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