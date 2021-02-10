Официально: серия Galaxy A получит четыре обновления Android

Samsung перешла на более продолжительный срок поддержки своих устройств. Об этом компания официально заявила на своем недавнем мероприятии, посвященном выходу семейств Galaxy S22 и Galaxy Tab S8. В рамках новой политики устройства флагманского уровня будут получать до четырех поколений Android с оболочкой One UI и на протяжении пяти лет на них будут приходить патчи безопасности.
Ожидалось, что расширенный срок поддержки получили устройства:
А еще 4 года обновления One UI Watch и Wear OS получат смарт-часы, начиная с Galaxy Watch 4.
Сегодня на официальном сайте Samsung появился пресс-релиз, в котором компания заявила о том, что создает новые стандарты, предлагая четыре поколения обновлений ОС для безопасного использования устройств Galaxy. И в нем обнаружилось кое-что интересное. Компания заявила, что «на сегодняшний день расширенная поддержка распространяется на смартфоны серий Galaxy S, Galaxy Z и Galaxy A, а также на планшеты. В дальнейшем компания намерена расширить инициативу и на другие линейки. В перечне устройств, которые вправе рассчитывать на четыре крупных обновления, компания также упомянула линейку Galaxy A, указав «ряд последующих устройств Galaxy A».
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Это означает, что будущие устройства линейки Galaxy A также перейдут на поддержку по схеме 4+1, подразумевающую получение четырех крупных обновлений Android и дополнительный год для заплаток безопасности. Вряд ли, такое преимущество получат все будущие модели серии Galaxy A. Скорее всего, оно затронет только топовые решения линейки.
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Источник: samsung
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