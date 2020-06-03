Официально выпущен новый недорогой Ulefone Note 8P

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Хотя некогда популярный китайский производитель смартфонов Ulefone переключил свое внимание на защищённые смартфоны, он всё ещё пытается покорить массовый рынок. Одной из многочисленных попыток Ulefone стал выпущенный сегодня дешёвый 4G смартфон Ulefone Note 8P. Мы решили подробно рассмотреть новинку.

О телефоне

Ulefone Note 8P имеет довольно красивую заднюю крышку цвета восхода солнца, оттенок которой находится где-то между красным и оранжевым. Он работает под управлением новейшей версии Android 10 Go, что позволит пользоваться Android с наименьшим количеством неприятностей. Смартфон получил четырехъядерный процессор MTK MT6737 в сочетании с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти, что должно обеспечить относительно плавную работу. 8-мегапиксельный двойной модуль сзади за пределы ожиданий не выходит, но и слишком плохого результата не показал. 5.5-дюймовую новинку можно назвать компактной, она вряд-ли будет больше вашей ладони.



Кроме того, Ulefone Note 8P может похвастаться аккумулятором, которого, по словам производителя, хватит на день использования. Бюджетник поддерживает разблокировку лица, систему навигации GPS, а также оснащён двойным слотом для SIM-карты. А уникальная конструкция ячейки для карт позволила использовать одновременно три карты (две SIM-карты + карта памяти), предоставляя пользователю большую гибкость. Новый Ulephone доступен в 3 цветах - черный, темно-зеленый и красно-оранжевый.﻿

Прямо сейчас телефон можно купить в магазине Ulephone за 79,99 долларов, но мы ожидаем, что 15 июня цена Ulephone Note 8P может существенно понизиться.

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Источник: gizchina