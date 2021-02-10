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Обзор Xiaomi Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета

29.07.2024 82 0

Введение

Новый Xiaomi Smart Band 9 – это очередной шаг в развитии фитнес-трекеров, становясь ежегодно получше. Этот класс устройств способен не только контролировать вашу физическую активность, но и значительно повысить качество вашей жизни благодаря фишкам для улучшения образа жизни.

 

Обзор Xiaomi Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета – фото 1

 

Конечно, самыми популярными версиями будут Xiaomi Smart Band 9 Midnight Black и Xiaomi Smart Band 9 Glacier Silver – именно эти цвета гармонично дополнят любой образ, независимо от ситуации, потому что не забываем - для многих это еще и стильный аксессуар.

 

Характеристики

 

Дата выпуска:

2024, 21 июля

Дисплей:

1.62-дюймовый AMOLED, 490 x 192 пикселей, пиковая яркость 1200 нит, частота обновления 60 Гц, поддержка AoD

Размеры:

46.5×21.6×10.99 мм / 47.50 x 22.73 x 10.95 мм (керамика)

Вес:

15.8 г (без ремешка) / 22.4 г (керамика)

Связь:

Bluetooth 5.4, NFC (опционально)

Защита:

5ATM водостойкость (50 метров)

Операционная система:

Xiaomi HyperOS

Датчики:

Оптический датчик сердечного ритма, датчик уровня кислорода в крови, шестиосный датчик движения.

Аккумулятор:

233 мАч

Цена:

CNY 249 (~Php1.9K) - стандартная версия, CNY 299 (~Php2.4K) - версия с NFC, CNY 349 (~Php2.8K) - керамическая специальная версия

Дополнительные цвета ремешков:

Черный, Аргент, Розовое золото, Синий

 

Дизайн и материалы

Xiaomi Smart Band 9 внешне почти не отличается от своего предшественника, сохраняя узнаваемый узкий удлиненный корпус и силиконовый ремешок. Такой дизайн смотрится органически как на мужской, так и женской руке, подчеркивая универсальность устройства.

 

Обзор Xiaomi Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета – фото 2

 

Основное изменение коснулось материалов. Если предыдущая модель имела пластиковый корпус с глянцевым покрытием, теперь используется алюминиевый сплав с матовой текстурой. Это придает браслету более приятный и качественный вид, повышая его эстетическую привлекательность. Купить Xiaomi Smart Band 9 можна в пяти цветах: черном, золотом, синем, серебристом и розовом.

 

Кстати, появилась эксклюзивная версия из белой керамики. Этот вариант ощутимо тяжелее базовой модели (23 г против 15 г), но выглядит чрезвычайно эффектно и дорого. Керамический браслет доступен только с модулем NFC и продается исключительно в Китае, однако любители заказывать из Китая устройства точно заценят.

 

Обзор Xiaomi Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета – фото 3

 

Стекло и пластик на оборотной стороне остались неизменными, обеспечивая надежную защиту и комфорт при ношении. Размеры Xiaomi Smart Band 9 почти такие же, как у предыдущей модели, длиной 45.5 мм, шириной 12.8 мм и толщиной 11.1 мм, из-за чего сохранилась совместимость с ремешками от предыдущих моделей, поэтому вашу любимую коллекцию выбрасывать не придется.

 

Экран

Xiaomi Band 9 оснащен 1.62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 192х490 пикселей. Соотношение экрана к передней панели составляет 70%. Нижняя рамка по-прежнему немного шире верхней.

 

Обзор Xiaomi Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета – фото 4

 

Главное улучшение экрана – это увеличенная вдвое яркость. Теперь максимальное значение достигает 1200 болт (у Band 8 было 600 болт). Благодаря этому изображение выглядит ярким, контрастным и насыщенным при любом освещении даже под прямым солнцем.

 

Обзор Xiaomi Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета – фото 5

 

Частота обновления экрана осталась 60 Гц – но это и так хорошо для такого класса устройств. Еще одно улучшение – это чувствительность сенсора. Теперь он точнее реагирует на прикосновения и практически не регистрирует случайные нажатия, например, каплями воды. Это особенно удобно для управления браслетом во время плавания.

 

Оболочка, программное обеспечение

Xiaomi Band 9 работает на фирменной операционной системе Hyper OS. Она создана специально для умных браслетов Xiaomi и отличается простотой и интуитивно понятным интерфейсом.

 

Обзор Xiaomi Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета – фото 6

 

По сравнению с Band 8 оболочка получила ряд визуальных и функциональных улучшений:

  • Перерисованные иконки, шрифты, виджеты
  • Новые циферблаты с возможностью кастомизации
  • Расширенные настройки Always On Display
  • Обновленное меню быстрых переключателей
  • Поддержка новых функций, например виртуального ключа для автомобиля

 

В общем интерфейс стал выглядеть более современно и эстетично. Ориентироваться в настройках легко, все основные настройки находятся на своих местах.

 

Обзор Xiaomi Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета – фото 7

 

Под капотом Xiaomi Band 9 стоит новый энергоэффективный процессор. Благодаря нему браслет работает заметно быстрее и плавнее, чем Band 8. Анимации открытия меню и приложений теперь не вызывают задержек. Еще одно нововведение – поддержка посторонних приложений. Xiaomi Band 9 имеет отдельную память для установки мини-программ и игр из специального магазина. Выбор невелик, но есть несколько полезных вещей:

  • Калькулятор
  • Секундомер
  • Заметки
  • Игры (2048, тетрис и т.д.)

Правда, магазин доступен только для китайской версии браслета. Но есть возможность, что его добавят и в глобальную прошивку.

 

Автономность

Емкость аккумулятора Xiaomi Band 9 увеличилась до 233 мАч (у Band 8 было 190 мАч). Производитель заявляет следующие характеристики автономности:

  • До 21 дня в стандартном режиме
  • До 9 дней с включенным Always On Display
  • До 7 дней при очень активном использовании (непрерывный мониторинг пульса и стресса, частые уведомления, регулярные тренировки со спортивными режимами)

На практике автономность оказалась действительно выше, чем у Band 8, но не столь существенно. В среднем браслет работает 12-14 дней с включенным экраном, измерением пульса каждые 10 минут и 3-4 тренировками в неделю. Это очень хороший результат для такого функционального устройства.

 

Полная зарядка занимает около 60 минут. Это на 30 минут быстрее, чем у Band 8. Для подключения используется фирменный кабель с магнитным креплением. Он подходит и для зарядки предыдущей модели.

Функции и возможности

Xiaomi Band 9 – это в первую очередь фитнес-трекер. Он умеет отслеживать все базовые показатели, а именно:

  • Шаги и дистанцию
  • Сжигаемые калории
  • Пульс (ручное измерение или непрерывный мониторинг)
  • Уровень кислорода в крови (SpO2)
  • Фазы и качество сна
  • Уровень стресса
  • Дыхательные упражнения
  • Цикл для женщин

Обзор Xiaomi Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета – фото 8

Для отслеживания пульса и SpO2 используются инфракрасные датчики нового поколения. Благодаря усовершенствованному расположению и улучшенным алгоритмам анализа точность измерений выросла примерно на 16% по сравнению с Band 8.

 

Xiaomi Band 9 может предупреждать о чрезмерно высоком или низком пульсе, а также о резком снижении уровня кислорода в крови. Это поможет вовремя выявить угрожающие состояния и обратиться к врачу.

 

Обзор Xiaomi Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета – фото 9

 

Также улучшился мониторинг сна. Теперь браслет распознает не только основные фазы (поверхностный, глубокий, REM-сон), но и может предупреждать о возможных расстройствах дыхания во сне (апноэ). Отчет о сне стал более наглядным и информативным.

Для любителей спорта в Xiaomi Band 9 предусмотрено более 150 режимов тренировок. Есть все популярные активности:

  • Ходьба
  • Бег в помещении и на улице
  • Езда на велосипеде
  • Плавание в бассейне и открытой воде
  • Прыжки на скакалке
  • Йога
  • Силовая тренировка
  • Танцы
  • Бокс
  • Бадминтон, теннис, пинг-понг
  • Футбол, баскетбол и другие виды игр

 

На главный экран можно вывести 6 любимых режимов быстрого доступа. Во время тренировки браслет показывает всю основную статистику: продолжительность, израсходованные калории, пульс, темп, количество шагов или гребков.

 

Обзор Xiaomi Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета – фото 10

Для бега и ходьбы есть отдельный раздел с рекомендованными тренировками. Можно выбрать программу под свой уровень подготовки и следовать голосовым подсказкам. Браслет уведомит, когда нужно ускориться, замедлиться или отдохнуть.

К сожалению, у Xiaomi Band 9 нет встроенного GPS. Для записи маршрута и дистанции он подключается к смартфону. Но по сравнению с автономным GPS это сильно экономит заряд.

 

Помимо спорта и здоровья, Xiaomi Band 9 предлагает ряд разумных функций:

  • Показ уведомлений со смартфона
  • Быстрые ответы на сообщения
  • Управление музыкой и камерой телефона
  • Поиск смартфона
  • Будильник, секундомер, таймер
  • Удаленный спуск затвора камеры
  • Напоминания о физической активности, питье воды и т.п.
  • Бесконтактная оплата через NFC (только в Китае)

 

Обзор Xiaomi Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета – фото 11

 

Все эти функции работают стабильно и помогают разгрузить смартфон от рутинных действий.


Выводы

Xiaomi Band 9 – достойное продолжение линейки доступных и функциональных фитнес-браслетов. Он сохранил лучшее от предыдущих моделей и добавил несколько полезных улучшений:

  • Качественные материалы корпуса, особенно керамическая версия
  • Вдвое ярче дисплей
  • Обновленная оболочка с поддержкой посторонних приложений
  • Улучшенная автономность
  • Более точные датчики пульса и кислорода
  • Новые функции мониторинга здоровья
  • Виртуальный ключ от авто
  • Xiaomi Band 9 на руке

Обзор Xiaomi Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета – фото 12

Конечно, без недостатков не обошлось. Вот несколько моментов, которые могут огорчить пользователей:

  • Нет встроенного GPS
  • Сторонние приложения доступны только в Китае.
  • Бесконтактная оплата работает только в Китае
  • Невозможно принимать звонки из браслета
  • Все еще широкие рамки вокруг дисплея

 

Но в целом Xiaomi Band 9 оставляет очень приятные впечатления. Он подойдет всем, кто ищет надежный фитнес-трекер с большим набором функций, хорошей автономностью и умеренной ценой. Если вы давно пользуетесь Xiaomi Band и хотите обновить гаджет, то Band 9 может стать удачным выбором. После Band 8 обновляться смысла нет, а вот владельцам более старых версий – пора задуматься.

 
Автор: Ірина Кошелева Дата публикации: 29.07.2024
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Обзор Xiaomi Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета