Огромный Honor X10 Max на «живых» фото

«Лопатофоны» все еще обладают своей аудиторией тех, кто хочет смартфон с большой диагональю дисплея, но не готов мириться с габаритами планшетов. Правда, по-настоящему достойных устройств с приличным набором характеристик среди них не осталось. У Honor вскоре будет что предложить поклонникам планшетофонов — X10 Max. Сегодня смотрим на «живые» фото новинки.

Внешний вид

Помните, как выглядел предшественник Honor 8X Max и новый Honor X10? Если да, то черты Honor X10 Max покажутся вам знакомыми. От первого тут фронтальная панель, а от второго — «спинка» с прямоугольной площадкой основной камеры. Смартфон получил порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и парочку стереодинамиков, где один отправлен на нижний торец, а другой — на верхний. Ради удобства сканер отпечатков пальцев вынесли на боковую грань.

Дисплей, аккумулятор и камеры

Honor X10 Max получит RGBW-экран диагональю 7,09 дюйма с пиковой яркостью 780нит от JDI, аппаратную платформу Dimensity 800, 6/8 Гб оперативки и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой. Весить фаблет будет 227 грамм и на тыльной стороне предложат датчики на 48 Мп + 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры должно быть 8-мегапикселей. Анонс Honor X10 Max состоит 2 июля и ценник на него не должен превысить отметку $325.

Источник: toutiao

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