OmniVision OV64A: первый датчик с пикселями 1 мкм

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Анонсирован сенсор OmniVision OV64A, получивший самые большие пиксели в отрасли

Компания OmniVision Technologies, которая всеми силами стремится в элиту производителей решений для цифровой обработки изображений, объявила о выходе новейшего датчика OV64A разрешением 64-мегапикселя. Интересен сенсор тем, что в его состав входят самые большие в своем классе пиксели — 1,008 мкм. Оптический формат датчика составил 1/1,34ʺ.

Столь большие пиксели должны пригодиться для того, чтобы создавать качественные фоточки в условиях плохого внешнего освещения. Прирост чувствительности сенсора по сравнению с датчиком 64 Мп с пикселями размером 0,8 мкм составил 60%.

К числу достоинств OmniVision OV64A относят HDR с тремя экспозициями, объединение сигнала 4-х ячеек, тональное изображение и встроенный механизм суммирования. Здесь применили технологию многослойных кристаллов PureCel®Plus-S, есть поддержка записи видео 8К на скорости 30fps и используется бинниг 4 соседних пикселей, которые в условиях плохого внешнего освещения выдают кадры разрешением 16 Мп.

Массовое производство OmniVision OV64A стартует в четвертом квартале нынешнего года. Когда и какие смартфоны получат его, сведений нет.

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Источник: ovt