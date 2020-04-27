OnePlus 5 и OnePlus 5T можно будет обновить до Android 10

965

OnePlus в числе тех компаний, кто придерживается двухлетнего цикла поддержки смартфонов, а еще год они получают обновления безопасности. Компания решила отойти от этой практики и преподнесет сюрприз владельцам OnePlus 5 и OnePlus 5T, которые были представлены в 2017 году. Для них готовится обновление до Android 10.









Сейчас свет увидела открытая бета-версия Android 10 для OnePlus 5 и OnePlus 5T. Любой пользователь может установить Open Beta на «пятерки», но сделать это необходимо вручную. Все, что вам нужно сделать, это загрузить пакет с официального веб-сайта, переместить его в корневой каталог встроенного накопителя на телефоне и перейти в «Настройки» — «Система» — «Обновления системы» — значок шестеренки — «Локальное обновление», чтобы выбрать скачанный файл.









Интересно, что разработчики обещают, что после установки апдейта можно будет в будущем получать обновления «по воздуху». Пользователи сборок Open Beta Update для OnePlus 5 и OnePlus 5T не должны сразу устанавливать Android 10 Beta напрямую. Необходимо изначально сделать полную резервную копию и сохранить ее, чтобы предотвратить потерю данных. Затем нужно скачать пакет и обновить его из рекавери.





О времени выхода финальной сборки Android 10 для OnePlus 5 и OnePlus 5T будет объявлено позже.

Источник: 9to5google







