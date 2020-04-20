OnePlus 7 Pro, Redmi Note 9S и Huawei P40 Lite — покупаем выгодно
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А сегодня мы предлагаем вам тройку одних из самых привлекательных предложений:
Смартфон Huawei P40 Lite
Характеристики: Kirin 810, 6.4" FullHD, Android 10.0, 4200 мАч, 6/128 Гб
Предложение для РФ
Цена: $201,26 - https://lite.al/DkN_q
Скидка продавца $10,0 + промокод "LIVE10000"
Продавец устанавливает Google-сервисы!
Смартфон OnePlus 7 Pro
Характеристики: Snapdragon 855, Android 10.0, 6.67" AMOLED, NFC, 8/256 Гб, серый
Предложение для Украины!
Цена: 15 799 грн - https://lite.bz/azq9g
Смартфон Redmi Note 9S
Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, 5020мАч, Версия — 4/64 Гб, серый
Цена: $159,99 - https://lite.al/bjCxf
Промокод "DHN9S64"
Версия: 6/128 Гб, серый
Цена: $177,99 - https://lite.bz/f001pV
Промокод "DHN9S128"
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