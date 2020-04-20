OnePlus 7 Pro, Redmi Note 9S и Huawei P40 Lite — покупаем выгодно

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А сегодня мы предлагаем вам тройку одних из самых привлекательных предложений:

Смартфон Huawei P40 Lite

Характеристики: Kirin 810, 6.4" FullHD, Android 10.0, 4200 мАч, 6/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $201,26 - https://lite.al/DkN_q

Скидка продавца $10,0 + промокод "LIVE10000"

Продавец устанавливает Google-сервисы!

Смартфон OnePlus 7 Pro

Характеристики: Snapdragon 855, Android 10.0, 6.67" AMOLED, NFC, 8/256 Гб, серый

Предложение для Украины!

Цена: 15 799 грн - https://lite.bz/azq9g

Смартфон Redmi Note 9S

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, 5020мАч, Версия — 4/64 Гб, серый

Цена: $159,99 - https://lite.al/bjCxf

Промокод "DHN9S64"

Версия: 6/128 Гб, серый

Цена: $177,99 - https://lite.bz/f001pV

Промокод "DHN9S128"