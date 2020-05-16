OnePlus 7T получит возможность снимать 4K-видео на широкоугольный объектив с приходом новой версии OxygenOS

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Китайский бренд известен не только отличными аппаратными характеристиками своих смартфонов, но и регулярной поддержкой ПО своей продукции. Более того, многие техножурналисты и блогеры прямо заявляют, что собственный интерфейс компании OxygenOS – возможно, лучшая версия Android на рынке. И самое приятное здесь то, что в поддержку передовых функций попадает не только «свежак». Так, еще на прошлой неделе OnePlus выпустил третью бета-версию OxygenOS Open Beta для OnePlus 7T.





В прошивке представлены некоторые интересные функции, ориентированные на улучшение камеры. Например, была добавлена функция обнаружения загрязнений на объективе. Кроме того, компания включила в обновление патч безопасности от апреля 2020 года. Возможно, самым важным обновлением стало добавление возможности замедленной видеозаписи 960 кадров в секунду и записи 4K-видео на широкоугольный объектив.

Один из бета-тестировщиков OxygenOS заметил эту возможность в Open Beta 3. По его словам, функция замедленной съемки в 960fps при разрешении 720p теперь доступна в стоковом приложении камеры. Также он подтвердил, что для аппарата также открылась возможность съемки широкоугольное 4K-видео в 30 кадров в секунду. Интересно, что ни одно из этих изменений не попало в официальный список изменений.





В прошлом году OnePlus упоминали, что компания работала над этими двумя функциями. Слишком рано говорить об этом, но, возможно, эти функции все еще находятся в разработке, и компания не достаточно уверена в их стабильной работе.

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Интересно, что 48-мегапиксельная камера Sony IMX586 не обладает достаточной мощностью, чтобы записывать 960 кадров в секунду. Тем не менее, они поддерживают 720 при 480 кадров в секунду. По этой причине пользователи OnePlus 7T считают, что китайский производитель просто использует некую расширенную интерполяцию, чтобы иметь возможность захватить 960 кадров в секунду. Осталось дождаться открытого бета-релиза для OnePlus 7T и убедиться, будут ли упомянутые возможности анонсированы официально.﻿





Источник: XDA