OnePlus 7T Pro признан лучшим смартфоном года, а вот Google Pixel 4 не рекомендован к приобретению

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2019 год запомнится тем, сколько хороших и разных смартфонов появилось на рынке. Долгое время для многих пользователей и экспертов «святыней» были флагманы в исполнении Apple и Samsung. Но времена изменились и уже крутые смартфоны к нам приходят из Китая.





Издание The Guardian по достоинству оценило OnePlus 7T Pro, назвав его лучшим смартфоном уходящего года. Среди причин, которые позволили ему возглавить рейтинг лучших устройств называются непревзойденный дисплей, быстродействие и фирменная оболочка OxygenOS 10. Кроме того, отмечено и то, что по соотношению цены и качества это один из оптимальных смартфонов на рынке.





В номинации лучший камерофон победил Huawei P30 Pro, а среди iOS-устройств лидером стал iPhone 11 Pro. Как ни странно прозвучит, но журналисты признали Samsung Galaxy S10 самым лучшим компактным смартфоном. В числе прочих устройств, которые оставили приятные впечатления, упомянут OnePlus 7T.





Помимо лучших устройств, The Guardian назвала и те, которые она не рекомендует к покупке. В число таких антигероев попал Google Pixel 4, а все из-за плохой автономности. Слабая камера игрового Razer Phone 2 стала причиной его неудач, а Sony Xperia XZ3 признан тем смартфоном, который не отвечает своему предназначению.





Источник: theguardian.com







