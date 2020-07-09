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OnePlus 8 и 8 Pro обновляются. Что нового?

09.07.2020 473 1

Прямо сейчас OnePlus разворачивает крупное обновление для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. В нём было исправлено множество ошибок, а также добавлено сразу несколько приятных фишек. 

 

Что нового?

Начнём с того что апдейты для обычной и Pro версий отличаются. Обновление для самого топового варианта получилось более полноценным, потому что ошибок в предыдущих версиях ОС для него было значительно больше. Обычная версия тоже обновится, но изменений будет не так много. 

 

OnePllus 8 и 8 Pro обновились

 

Одним из важнейших исправлений стало изменения уровня DRM с L3 на L1. Теперь все смогут использовать приложения потокового видео, такие как Netflix и Amazon Prime Vido, к﻿﻿оторые раньше отказывались воспроизводить видео в высоком разрешении из-за недостаточного уровня защиты.

 

OnePllus 8 и 8 Pro обновились

 

Также была решена проблема с прокруткой. Ранее при быстром пролистывании частота обновления экрана временами падала со 120 Гц до 75, что выглядело не очень приятно. Теперь такой проблемы не будет.

 

Помимо этого произошло много минорных исправлений и незаметных улучшений, которые вы вряд ли заметите при использовании. В любом случае полный список изменений указан на изображениях выше.


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Источник: gsmarena

 

 

OnePlus OnePlus 8 OnePlus 8 Pro
Автор: elders0n Дата публикации: 09.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Кирилл 4
Спасибо за содержательную статью. Многие хорошо владеют английским языком и без проблем прочтут все изменения в прошивке. Вопрос только в чем смысл такой статьи, дайте ссылку на англоязычный ресурс и знатоки англ.языка, которые с легкостью все прочтут на скриншотах, прочтут и статью? Не вы ли должны объяснять что изменилось? И еще автор настолько невнимателен, что не обратил внимание для каких регионов это обновление. Оно для наших широт бесполезно. Зато гордо большими буквами пишем ОБНОВЛЕНИЕ
09.07.2020 11:07
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OnePlus 8 и 8 Pro обновляются. Что нового?