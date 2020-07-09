OnePlus 8 и 8 Pro обновляются. Что нового?

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Прямо сейчас OnePlus разворачивает крупное обновление для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. В нём было исправлено множество ошибок, а также добавлено сразу несколько приятных фишек.

Что нового?

Начнём с того что апдейты для обычной и Pro версий отличаются. Обновление для самого топового варианта получилось более полноценным, потому что ошибок в предыдущих версиях ОС для него было значительно больше. Обычная версия тоже обновится, но изменений будет не так много.

Одним из важнейших исправлений стало изменения уровня DRM с L3 на L1. Теперь все смогут использовать приложения потокового видео, такие как Netflix и Amazon Prime Vido, к﻿﻿оторые раньше отказывались воспроизводить видео в высоком разрешении из-за недостаточного уровня защиты.

Также была решена проблема с прокруткой. Ранее при быстром пролистывании частота обновления экрана временами падала со 120 Гц до 75, что выглядело не очень приятно. Теперь такой проблемы не будет.

Помимо этого произошло много минорных исправлений и незаметных улучшений, которые вы вряд ли заметите при использовании. В любом случае полный список изменений указан на изображениях выше.



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Источник: gsmarena