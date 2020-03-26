OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: чем схожи и чем отличаются

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В этом году OnePlus чуть опередит события и представит новое поколение флагманов раньше обычного. Точнее будет два флагмана и один лайтовый вариант. Наряду с обычным OnePlus 8 и его прокаченной версией Pro на свет также появится «младшенький» OnePlus 8 Lite. Как это обычно и бывает, утечки о новинках случались и еще случатся.

Сейчас решил отличиться известный инсайдер Ишан Агарвал, который поделился информацией о характеристиках OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Сразу скажем, что кардинальных изменений в дизайне, если сравнивать с OnePlus 7 Pro, не должны предложить. Только фронтальная камера переместилась в круглое отверстие в дисплее, а блок тыльных камер пополнился четвертым датчиком в старшей модели.

Основные изменения произойдут внутри и OnePlus 8 будет серьезно отличаться от OnePlus 8 Pro. Роднить их аппаратная платформа Snapdragon 865, фронталка на 16 Мп, быстрая 30-ваттная зарядка Warp Charge 30T, 8/12 Гб оперативки и флеш-накопитель UFS 3.0 вместимостью 128/256 Гб.

Но в случае с обычной версией предложат оперативную память типа LPDDR4X, а у «прошки» будет трендовый стандарт LPDDR5. Оба дебютанта получат ОС Android 10 с оболочкой OxygenOS. Ожидается, что смартфоны удостоятся дисплеев с частотой обновления 120 Гц.

OnePlus 8 предложит 6,55-дюймовый Super AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор на 4300 мАч и тройную тыльную камеру 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп. На выбор три расцветки: черная, серая и зеленая.

OnePlus 8 Pro будет отличаться экраном диагональю 6,78 дюйма разрешением QuadHD+, батарейкой емкостью 4510 мАч и основная камера предложит четыре модуля 48 Мп + 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Корпус защищен от влаги по стандарту IP68, помимо 30-ваттной быстрой зарядки есть беспроводная аналогичной мощности и реверсивная на 3 Вт. Цветовая палитра: синий, черный и зеленый оттенки.

Другой инсайдер RODENT950 дал свой прогноз по цене. В Европе OnePlus 8 будет стоить 999 евро, а «прошка» — 1049 евро. Презентация устройств должна пройти в середине апреля.

Источник: twitter