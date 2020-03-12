OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro замечены на сайте TENAA

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На флагманы OnePlus смотрят как на неких китайских «убийц флагманов» и главных претендентов на звание лучших премиальных устройств из Поднебесной. Безусловно, в плане стоимости смартфоны OnePlus перестали быть убийственными, но они явно входят в когорту самых желанных приобретений.

Станут ли модели серии OnePlus 8 прорывом года, сказать сложно. Скорее всего, это будут крепкие флагманы 2020 года без каких-то революционных решений. В этом году их анонс должен состояться в середине апреля и о том, что премьера приближается, свидетельствует появление устройств на сайте TENAA.

Речь идет о OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, получившие индексы IM2010 и IN2020 соответственно. Подтверждено, что обе модели будут работать в сетях пятого поколения. На данном этапе на сайте регулятора не раскрыта подробная информация о новинках, но она должна появиться там в самое ближайшее время.

Известно, что оба смартфона должны получить AMOLED‑дисплеи с кадровой частотой 120 Гц, платформу Snapdragon 865 и 5G‑модем Snapdragon X55, до 12 Гб оперативной памяти, аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч и фирменную технологию быстрой зарядки мощностью 50 Вт.

На уровне слухов ходят разговоры, что впервые флагман компании, а им должен стать OnePlus 8 Pro, получит полноценную водозащиту по стандарту IP68. Также поговаривают о том, что производитель наконец-то решится на реализацию беспроводной зарядки.

Точно известно, что смартфоны серии OnePlus 8 получат поддержку 5G‑сетей и ценник на них будет выше, чем у предшественников. Остается только гадать, будет ли поддержка нового стандарта связи уже в базовых версиях или же 4G-варианты компания все же выпустит.

Источник: phonearena



