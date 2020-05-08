OnePlus 8 Pro и OnePlus 8: битва автономности 120 Гц и 90 Гц против 60 Гц

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Актуальный тренд на рынке смартфонов — экраны с повышенной частотой обновления 90 Гц, 120 Гц и 144 Гц. Такое решение обеспечивает лучшую визуальную плавность при переключении между отдельными элементами интерфейса и приложениями. Дисплеи с высокой частотой обновления — это, безусловно, хорошо, но за комфорт приходится расплачиваться автономностью.

Ребята ресурса Phonearena решили разобраться, как активация режима 120 Гц или 90 Гц влияет на продолжительность работы смартфона. Важно было понять, насколько увеличивается жор батарейки при увеличении частоты обновления дисплея. В качестве «подопытных» выступили флагманы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

Полученные цифры также сравнили с теми результатами, которые демонстрируют прочие флагманы на рынке. Сам тест автономности проводили с помощью скрипта, имитирующего реальный сценарий просмотра сайтов и общения в социальных сетях. По итогам оказалось, что режимы 120 Гц и 90 Гц действительно «отъедают» больше ресурс батарейки OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, сокращая в среднем на 50-55 минут время работы по сравнению с традиционными 60 Гц.

И это лучший результат на фоне конкурентов от компании Samsung. Так, смартфоны серии Galaxу S20 в среднем работали на 2,5-4,5 часа меньше при активации режима 120 Гц. А вот Googel Pixel 4 XL при 90 Гц проживает на 43 минуты меньше, чем при 60 Гц.

Данный тест показывает, что не все 120 Гц одинаковы. Смартфоны от разных производителей могут выдавать различные отступления по автономности на фоне экранов с классической частотой обновления 60 Гц. При должной оптимизации и использовании качественной матрицы увеличенная частота обновления действительно смотрится выигрышным решением, которая незначительно уменьшает время автономной работы.

Источник: phonearena