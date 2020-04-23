OnePlus 8, Xiaomi Mi 9T и Amazfit GTR продают со скидкой

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На данный момент цены на электронику находятся в состоянии неопределенности. То ли им на фоне кризиса рвануть вверх или, наоборот, устремиться вниз. Сейчас электронику можно покупать только, если есть насущная потребность в каком-то устройстве или же действует акция, позволяющая немного сэкономить. Telegram‑канал Andro price неустанно ищет «луч света» на просторах площадок электронной коммерции, чтобы был шанс прикупить что-то нужное по самой низкой цене.

Сегодня предлагаем вам очередную подборку из трех самых интересных предложений.

Смартфон OnePlus 8

Характеристики: Snapdragon 865, 6.55" AMOLED 90Hz, Android 10.0, 4300 мАч, NFC, 8/128 Гб, черный цвет

Предложение для РФ!

Цена: $551,97 - https://ali.ski/kdAQ7J

Скидка продавца $60,0 + промокод "LIVE2500"

Смарт-часы Amazfit GTR

Характеристики: 1.39" AMOLED, Bluetooth 5.0, 410 мАч, GPS, 5ATM, черный цвет

РФ $85,99 / UA $89,15 - https://lite.al/HIxdf-

Промокод "FADESIWEI423"

Смартфон Xiaomi Mi 9T

Характеристики: Snapdragon 730, 6,39" AMOLED, NFC, 4000 мАч, 6/128 Гб, черный/синий

Цена: $248,99 - https://lite.al/E3NnI1

Промокод "DHmi9T03"