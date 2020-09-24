OnePlus 8T: двойная батарейка и ультрабыстрая зарядка

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Компания дразнит наличием сдвоенного аккумулятора и зарядки мощностью 65 Вт

Нынешний апгрейд флагмана в исполнении OnePlus не обещает каких-то революционных или впечатляющих преображений. Все как обычно. Чуть-чуть улучшат ряд параметров в OnePlus 8T и он встанет на один уровень с OnePlus 8 Pro. Тем не менее, сама компания уверена, что в новинке они дадут все лучшее, на что способны сегодня. В преддверии анонса она продолжает акцентировать внимание на ряде особенностей смартфона.

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После обещаний предложить один из лучших дисплеев на рынке с частотой обновления 120 Гц, OnePlus перешла к рассказу о быстрой зарядке. В сеть выложили видео-тизер, который обещает возможность быстро зарядить OnePlus 8T через порт USB Type-C. С большой долей вероятности компания намекает на фирменную технологию Warp Charge, мощность которой довели до 65 Вт.

Почти наверняка компания реализует технологию схожую с Oppo VOOC. В частности, речь идет об установке внутри смартфона двух батареек, которые можно заряжать одновременно, сокращая общее время зарядки. В пользу такого развития событий говорит один из тизеров компании, где демонстрируются «внутренности» смартфон и установлен сдвоенный аккумулятор.

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Напомним, что премьера OnePlus 8T пройдет 14 октября и тогда мы получим ответы на все вопросы. С характеристиками новинки все более-менее понятно, осталось узнать ценник на флагман. Пока, нам обещают от 599 евро в Европе.

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Источник: gsmarena, twitter