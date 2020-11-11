OnePlus 8T лишен важной флагманской фишки

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Модная фишка DC Dimming не досталась OnePlus 8T

По мере того, как производители переводят свои смартфоны на OLED-дисплеи, все чаще среди их характеристик можно встретить наличие функции DC Dimming. Более того, этой фишкой козыряют на презентациях, подчеркивая ее преимущества по части уменьшения мерцания на низких уровнях яркости. Но, как оказалось, есть флагманы, которые лишены этой фичи. И речь о OnePlus 8T.

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Устанавливать OLED-панели в своих смартфонах OnePlus начала с OnePlus 3, а сама функция DC Dimming появилась на устройствах компании только, начиная с OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Но по каким-то причинам она не досталась OnePlus 8T. Более того, в смартфоне в приложении настроек нет OnePlus Laboratory. Следовательно, пользователи не могут включить функцию DC Dimming. Но есть вариант активировать ее при помощи команды ADB:

am start-activity -a oneplus.intent.action.ONEPLUS_LAB_FEATURE_DETAILS -e oneplus_lab_feature_key oneplus_dc_dimming_value

Но это обходной путь, который подойдет не всем пользователям. Модератор сообщества OnePlus признал отсутствие функции DC Dimming в OnePlus 8T. Но он не уверен, что она появится в последующих обновлениях. Тем не менее, он попросил пользователей дождаться апдейтов, возможно, разработчики все же добавят эту функцию.

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Источник: gizmochina