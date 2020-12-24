OnePlus 9: дизайн а-ля OnePlus 8 и появление реверсивной зарядки

515

В сеть слили изображения OnePlus 9

Регулярное обновление флагманов OnePlus в 2021 году должно пройти раньше обычного срока — в марте. Может компания отойти и от количественного состава новинок, увеличив серию OnePlus 9 до трех моделей. Вчера мы узнали о том, что третьим будет смартфон OnePlus 9 Lite на базе Snapdragon 865, а сегодня ресурс 91mobiles на правах эксклюзивности поделился информацией о базовой версии линейки.

Со ссылкой на надежный источник, издание публикует изображения и фото OnePlus 9, а также приводит ряд его характеристик. Повторение пройденного и это не то, что нам ранее демонстрировали — как-то так можно охарактеризовать внешность флагмана. Рендер указывает на то, что по своему дизайну новинка повторяет черты OnePlus 8. Тогда как ранее в сеть выкладывали изображения и фото OnePlus 9, указывающие на то, что основную камеру все же «перерисовали», предложив прямоугольный блок на манер OnePlus 8T. Фоточки также дают понимание, что фронталка вновь будет врезана в область дисплея.

Помимо этого, сказано, что OnePlus 9 получит аккумулятор емкостью 4500 мАч, быструю 65-ваттную зарядку и его можно будет зарядить по беспроводу на мощности 30 Вт. В числе новшеств — поддержка обратной зарядки. Основная камера тройная с оптикой Leica и датчиками 50 Мп + 20 Мп (сверхширик) + 12 Мп (телеобъектив). В качестве аппаратной платформы выступит Snapdragon 888.

Рекомендуем отнестись к сегодняшней информации с долей скепсиса. Никто не гарантирует ее достоверность. Хотя не исключено, что все что мы видели ранее — были изображениями OnePlus 9 Pro, который действительно преобразится на фоне OnePlus 8 Pro.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: 91mobiles