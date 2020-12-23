OnePlus 9 Lite будет приближен к флагманам, но без Snapdragon 888

342

Третьим в новой флагманской серии станет OnePlus 9 Lite на базе Snapdragon 865

Похоже, что OnePlus вошла в раж и стратегия по два флагмана в год ей основательно опостылела. Помимо выпуска устройств среднего уровня она намерена и расширять плеяду топовых решений. Так, по информации издания Androidcentral в следующем году компанию OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro составит OnePlus 9 Lite.

Читать также: OnePlus Nord SE станет смартфоном от fashion-индустрии﻿

Ресурс со ссылкой на собственный источник заявляет, что в следующем году линейка флагманов будет увеличена до трех моделей и помимо базовой версии и «прошки», компания выпустит лайт-версию. Если OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro получат новейшую флагманскую платформу Snapdragon 888, то OnePlus 9 Lite удостоится Snapdragon 865.

Похоже, выпуском упрощенной версии флагмана компания хочет предложить «бюджетную» альтернативу собственным топовым решениям. Ценники на новые флагманы должны быть аховыми и далеко не всем придутся по нраву. А OnePlus 9 Lite станет компромиссом, но не в ущерб производительности. Чипу Snapdragon 865 исполнился только год и его потенциала хватит на пару лет вперед. И при этом ценник на процессор должен быть ниже того, что просила Qualcomm на старте его выпуска.

Читать также: Глава OnePlus подтвердил – OnePlus Watch выйдут в начале следующего года﻿

Среди прочих возможных характеристик OnePlus 9 Lite источник называет AMOLED-панель с частотой обновления 90 Гц или 120 Гц, быструю зарядку мощностью 65 Вт. Сэкономить могут на материалах корпуса, предложив пластиковый «задник». И почти наверняка «под нож» пустят камеры.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: androidcentral