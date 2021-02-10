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Стоит ли покупать OnePlus 9RT на распродаже 11.11? Сравнение с лучшими смартфонами до $500

10.11.2021 7874 2

﻿Стоит ли покупать OnePlus 9RT на распродаже 11.11﻿

 

Братцы, категорически не успеваю закрыть некоторые вопросы до начала распродажи и понимаю, что многие из вас ждут ответы. Давайте попробую отстреляться в текстовом формате, это не займет много времени ни у меня, ни у вас. Стоит ли покупать OnePlus 9RT? Ведь 11.11 его обещают отдавать по очень сладкой цене, позже такого шанса не будет.


OnepPlus 9RT

 

О работе интерфейса и ColorOS 12

В целом, даже несмотря на то, что это китайская версия, а глобальной пока ещё не существует, им вполне можно пользоваться с комфортом. Единственное, что меня напрягает —﻿ первый рабочий стол, который нельзя отключить (как в iOS 15, можно разместить виджеты-хуиджеты и прочую ненужная чепуху). В Oxygen на его месте расположен Google Feed.

 

Иногда в меню встречается китайский язык, но очень редко, на это можно закрыть глаза. Google сервисы ставятся без проблем, но такие вещи, как Voice Match, настроить нельзя, и ассистента быстро вызвать тоже нельзя. NFC с Google Pay работает без проблем.


Прошивка OnePlus 9RT

 

В целом, оболочка ColorOS 12 мне очень зашла, она 100% функциональнее, чем Oxygen. Уровень кастомизации —﻿ БОГ (по современным меркам)! Работает плавно, ничего не фризит, все продумано до мелочей. BBK молодцы! Я даже не знаю, стоит ли устанавливать Oxygen, когда он появится…. Честно.

 

Главные фишки 9RT: камеры, материалы корпуса и дисплей

 

Камеры просто шикарные, в этом ценовом сегменте лучше нет. Можете рассчитывать на уровень +/- как у Nord 2. Если совсем уж задродничать, у RT они немного лучше из-за алгоритмов обработки процессора Snapdragon 888.

 

По материалам, мало кто за эти деньги предлагает стекло + металл. Сборка шикарная, это флагманский уровень. Дисплей без адаптивной настройки частоты обновления и цветопередачи, но это все равно флагманский уровень. Яркость высокая, цвета приятные, сенсор максимально отзывчивый.


Дисплей OnePlus 9RT

 

Показатели ШИМ:

  • 100% - 8%
  • 75% - 8%
  • 50% - 10%
  • 35% - 36%
  • 25% - 32%
  • 15% - 21%
  • 5% - 14%
  • 0% - 10%

 

Батарейку держит просто нормально. На день хватает стабильно. В нашем тесте 9RT продержался 8 часов и 7 минут. Т.е. звезд, в этом плане, он с неба не хватает.

 

А что с производительностью?

С чипом Snapdragon 888 OnePlus в этой модели смогли справиться лучше, чем большинство других производителей, но эти показатели все равно нельзя назвать идеальными. В Genshin iMpact средний FPS составил 53 к/с. В ShadowGun Legends ﻿ 49 к/c. Спустя 20 минут игры корпус нагревается до 50 градусов. При таком раскладе играть можно, но комфортным этот процесс я назвать не могу.


Производительность OnePlus 9RT

 

Выводы и конкуренты

 

Новый OnePlus 9RT

 

11.11 OnePlus 9RT будут отдавать за $469 - ссылка на предложение
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Ближайшие конкуренты:


Так какой из этих смартфонов взял бы себе я? Точно не 9RT, если для вас не принципиален металлический каркас и камера на 10-15% лучше, чем у оппонентов. Лично я бы не стал переплачивать больше сотни баксов за столь минимальные отличия.

Мой фаворит ﻿ realme GT NEO 2 ($314)! Но что, если вы живете в Украине и продавец не доставляет товар в эту страну? Тогда я либо подождал бы, либо взял OnePlus 9R. За $375 это отличное предложение.

 

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Автор: Андрей Ковтун Дата публикации: 10.11.2021

Комментарии

Sid Den 0
скажите, отображаются ли уведомления от вотс ап и телеграм в always on display? единственное, что останавливает от покупки сабжа!
10.11.2021 23:35
Yakutko Sergey -1
Хорошая стать.Если есть время подскажите пожалуйста стоит ли переходить с ONE PLUS 7T PRO на более новую версию 9 или 9R.
10.11.2021 21:11

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Стоит ли покупать OnePlus 9RT на распродаже 11.11? Сравнение с лучшими смартфонами до $500