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OnePlus Ace2 Pro получит невероятное количество ОЗУ и постоянной памяти

25.06.2023 620 0

Очередная гонка циферками между производителями

В скором времени ожидается презентация очень перспективного смартфона от концерна BBK – OnePlus Ace2 Pro. Он станет самым мощным смартфоном компании по характеристикам процессора. Сначала его именовали Snapdragon 8+ Gen 2, затем начали отмечать, что название будет какое-то нетипичное для производителя.

 

OnePlus Ace2 Pro получит невероятное количество ОЗУ и постоянной памяти – фото 1

 

Но известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что он будет выделяться не только чипом, но и невероятной конфигурацией памяти.

 

OnePlus Ace2 Pro получит невероятное количество ОЗУ и постоянной памяти – фото 2

 

Согласно его инсайду, смартфон получит конфигурацию с 24 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТВ. Для чего может понадобиться такой объем ОЗУ на сегодняшний день и даже на ближайшее будущее решительно непонятно. Очередная гонка в цифрах, кажется, снова тянут производителей не в ту сторону.

 

Лучше бы они так соревновались в емкости аккумуляторов, от этого хоть будет очевидная польза. Конечно обычные пользователи не будут покупать такие экстремальные конфигурации, но само стремление к такой гонке немного удивляет. Хорошо она, в отличие от гонки мегапикселей, хоть вреда не наносит.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 25.06.2023
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OnePlus Ace2 Pro получит невероятное количество ОЗУ и постоянной памяти