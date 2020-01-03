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OnePlus Concept One на видео интригует невидимой основной камерой

03.01.2020 218 0

OnePlus в числе первых компаний сообщила о своих планах посетить выставку CES 2020 в Лас-Вегасе. Пресс-мероприятие пройдет 7 января и будет посвящено оно анонсу смартфона OnePlus Concept One. До недавнего времени компания хранила молчание, что же такого концептуального и новаторского предложит новинка, давая почву для предположений и догадок.

 

OnePlus Concept One на видео интригует невидимой основной камерой – фото 1

 

А сегодня OnePlus решила немного приоткрыть завесу тайны над новым продуктом, выложив в сеть тизерное видео. Это будет классический моноблочный мобильник, но при этом он оснащен изогнутой матрицей и, возможно, речь идет о реализации так называемого «дисплея-водопада».

 

OnePlus Concept One на видео интригует невидимой основной камерой – фото 2

 

Но самый большой сюрприз ожидает сзади. Пока, все мы ждем появления невидимых фронтальных камер, OnePlus предлагает сделать скрытой основную камеру. Судя по задумке, она будет невидимой все время, пока с ней не работают.

 

OnePlus Concept One на видео интригует невидимой основной камерой – фото 3

 

При ее активации, датчики будут «проявляться» на задней панели. Очень похоже, что такое стало возможно благодаря трюку со стеклом, прикрывающим объектив камеры, которое может становиться прозрачным или наоборот затемненным.

 

OnePlus Concept One на видео интригует невидимой основной камерой – фото 4

 

Нам остается дождаться 7 января, чтобы точно узнать, что же на самом деле задумали инженеры OnePlus, и как скоро эти идеи найдут свое применение в коммерческих устройствах.

 

 

Источники: mydrivers, toutiao

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.01.2020

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OnePlus Concept One на видео интригует невидимой основной камерой