OnePlus Concept One: первые фото и видео с выставки CES 2020 (ОБНОВЛЕНО)

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Впервые за свою историю компания OnePlus приехала на выставку CES 2020 и было решено громко заявить о себе. Для этого в Лас-Вегас привезли концептуальный OnePlus Concept One. Главная фишка — оригинальная «невидимая» основная камера.

Реализовали это решение достаточно просто. Три датчика изображения разместили по вертикали в ряд под стеклянной вставкой из электромонохромного стекла, которое может менять свои свойства в части прозрачности. Таким нехитрым способом удалось добиться того, что можно скрыть объективы камер, которые становятся видимыми только тогда, когда ведется съемка.

Сама стеклянная полоска проходит по центру кожаной тыльной крышки. Кожаная отделка может быть черного или оранжевого цвета. Смартфон обладает типичным моноблочным исполнением, но на передней панели установили OLED-матрицу с изогнутыми кромками по бокам.

На данный момент технические характеристики OnePlus Concept One не озвучены. В ближайшее время должна состояться официальная презентация новинки и, возможно, производитель озвучит данные о ее параметрах, а также расскажет о своих планах по выпуску такого смартфона в серию.

ОБНОВЛЕНИЕ: На MWC 2020 был показан OnePlus Concept One, построенный на базе OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition. Это лишь экспериментальный образец, который был создан исключительно как демонстрационный образец технологии "невидимой" камеры. В серию такой смартфон не выйдет, ему уготована судьба концепта. Но сама технология "невидимых" камер может быть реализована в будущих устройствах компании, ведь OnePlus продолжит ее разработку и совершенствование.

Источники: twitter, indianexpress, androidauthority

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