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OnePlus Concept One: первые фото и видео с выставки CES 2020 (ОБНОВЛЕНО)

07.01.2020 2620 2

Впервые за свою историю компания OnePlus приехала на выставку CES 2020 и было решено громко заявить о себе. Для этого в Лас-Вегас привезли концептуальный OnePlus Concept One. Главная фишка — оригинальная «невидимая» основная камера.

 

OnePlus Concept One: первые фото и видео с выставки CES 2020 (ОБНОВЛЕНО) – фото 1

 

Реализовали это решение достаточно просто. Три датчика изображения разместили по вертикали в ряд под стеклянной вставкой из электромонохромного стекла, которое может менять свои свойства в части прозрачности. Таким нехитрым способом удалось добиться того, что можно скрыть объективы камер, которые становятся видимыми только тогда, когда ведется съемка.

 

OnePlus Concept One: первые фото и видео с выставки CES 2020 (ОБНОВЛЕНО) – фото 2

 

Сама стеклянная полоска проходит по центру кожаной тыльной крышки. Кожаная отделка может быть черного или оранжевого цвета. Смартфон обладает типичным моноблочным исполнением, но на передней панели установили OLED-матрицу с изогнутыми кромками по бокам.

 

OnePlus Concept One: первые фото и видео с выставки CES 2020 (ОБНОВЛЕНО) – фото 3

 

На данный момент технические характеристики OnePlus Concept One не озвучены. В ближайшее время должна состояться официальная презентация новинки и, возможно, производитель озвучит данные о ее параметрах, а также расскажет о своих планах по выпуску такого смартфона в серию. 

 

 

ОБНОВЛЕНИЕ: На MWC 2020 был показан OnePlus Concept One, построенный на базе OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition. Это лишь экспериментальный образец, который был создан исключительно как демонстрационный образец технологии "невидимой" камеры. В серию такой смартфон не выйдет, ему уготована судьба концепта. Но сама технология "невидимых" камер может быть реализована в будущих устройствах компании, ведь OnePlus продолжит ее разработку и совершенствование. 

 

 

Источники: twitter, indianexpress, androidauthority

 

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OnePlus Concept One OnePlus CES 2020
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
fkn magic
нахера это? лучше бы подэкранную камеру делали
07.01.2020 19:45
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Данил Тронин
Хитрожопые
07.01.2020 18:43
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OnePlus Concept One: первые фото и видео с выставки CES 2020 (ОБНОВЛЕНО)