OnePlus дала понять, какую еще новинку покажет вместе с OnePlus 8T
OnePlus Buds Z должны стать новыми наушниками компании с шумодавом
Меньше двух недель осталось до презентации OnePlus 8T. Уже известно, что помимо самого смартфона компания намерена показать еще каких-то пять новинок. Среди предполагаемых дебютантов назывались и наушники. Но если ранее это были лишь догадки, то теперь об этом можно говорить почти с полной уверенностью.
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Компания опубликовала тизер, намекающий на предстоящую новинку и образ того продукта, что изображен на нем явно указывает на то, что предстоящей новинкой будут TWS-наушники и их могут именовать OnePlus Buds Z. Они будут отличаться от OnePlus Buds, которые компания выпустила нынешним летом. Вместо форм-фактора вкладышей предложат внутриканальный способ посадки в ухо.
Сама компания, интригуя новым продуктом заявляет, что мы узнаем о «совершенно новом мире звука». Возможно, таким образом OnePlus намекает на то, что в наушниках должны реализовать активную систему шумоподавления. Ожидается, что это будут легкие наушники, где вес каждого составит 4,35 грамма. А еще обещают поддержку быстрой зарядки.
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Судя по всему, OnePlus Buds Z станут доступной версией Buds и могут стать хитом продаж компании. Нам остается дождаться их презентации 14 октября, чтобы точно узнать, что это будут за наушники и какими еще новинками намерена нас радовать OnePlus.
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Источник: twitter
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