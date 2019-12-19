Где купить дешевле?

OnePlus готова платить за поиск багов

19.12.2019 774 0

Безопасность и конфиденциальность пользовательских данных — среди главных приоритетов OnePlus. Эту мысль компания транслировала не раз и заявляла о том, что постоянно совершенствует механизмы защиты своих смартфонов. Очередной шаг в этом направлении — OnePlus запустила собственную программу по поиску уязвимостей OneSRC.

 

OnePlus готова платить за поиск багов


Инициатива не нова и в отличие от более именитых производителей, китайская компания предлагает куда более скромные вознаграждения. Так, минимальная сумма премиальных за обнаружение бага составит $ 50, а максимальная — $7000. В зависимости от серьезности проблемы большинство смогут претендовать на вознаграждения от $50 до $1500, и только в «особом случае» есть шанс сорвать банк в $7000.


В любом случае это первый серьезный шаг OnePlus, направленный на борьбу с дырами в программном обеспечении, когда компания решила привлечь сторонних пользователей. Стать участником этой программы могут все желающие.

 

OnePlus готова платить за поиск багов – фото 2


Кроме привлечения обычных гиков, OnePlus объявила о партнерстве с хакерской платформой безопасности HackerOne. Задача — обнаружение потенциальных угроз до того, как они станут известны злоумышленникам.


Источник: phonearena.com



OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
OnePlus готова платить за поиск багов